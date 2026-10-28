Prix mis à jour pour l'iPhone 18 Pro Max : liste complète

·113·Technologie
Prix mis à jour pour l'iPhone 18 Pro Max : liste complète

Au 28 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été annoncés. Les tarifs varient selon la capacité de stockage, la couleur du boîtier et la configuration de la carte SIM. Vous trouverez ci-dessous les prix des versions avec E-SIM uniquement et celles prenant en charge une carte SIM physique avec E-SIM.

Prix de l'iPhone Duo

• 256 GB : 3099 dollars

• 512 GB : 3599 dollars

Versions E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro, 256 GB :

• Silver : 1539 dollars

• Glacier : 1549 dollars

• Black : 1539 dollars

• Burgundy : 1549 dollars

iPhone 18 Pro :

• 512 GB : 1819 dollars

• 1 TB : 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, 256 GB :

• Black : 1729 dollars

• Silver : 1739 dollars

• Glacier : 1739 dollars

• Burgundy : 1779 dollars

iPhone 18 Pro Max, 512 GB :

• Black : 1949 dollars

• Silver : 1979 dollars

• Glacier : 1979 dollars

• Burgundy : 1999 dollars

iPhone 18 Pro Max, 1 TB : 2699 dollars

Versions SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro, 256 GB :

• Silver : 1549 dollars

• Glacier : 1589 dollars

• Black : 1569 dollars

• Burgundy : 1569 dollars

iPhone 18 Pro :

• 512 GB : 1849 dollars

• 1 TB : 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max, 256 GB :

• Glacier : 1749 dollars

• Black : 1739 dollars

• Silver : 1739 dollars

• Burgundy : 1769 dollars

iPhone 18 Pro Max, 512 GB :

• Black : 1999 dollars

• Silver : 2029 dollars

• Burgundy : 1999 dollars

• Glacier : 2029 dollars

iPhone 18 Pro Max, 1 TB :

• Black : 2679 dollars

• Burgundy : 2699 dollars

• Glacier : 2999 dollars

• Silver : 2999 dollars

Les prix indiqués sont valables au 28 octobre 2026. Les prix des smartphones peuvent changer quotidiennement, il est donc conseillé de vérifier le tarif actuel avant l'achat.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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