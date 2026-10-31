iPhone Duo, 18 Pro et Pro Max : nouvelle liste de prix

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iPhone Duo, 18 Pro et Pro Max : nouvelle liste de prix

Au 31 octobre 2026, les nouveaux prix des smartphones de la série iPhone 18 ont été annoncés. Les tarifs varient en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et du type de carte SIM. La version 256 GB de l'iPhone Duo est proposée à 2899 dollars, tandis que le modèle avec 512 GB de stockage est à 3299 dollars.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver : 1529 dollars
• 256 GB, Glacier : 1529 dollars
• 256 GB, Black : 1529 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1529 dollars
• 512 GB : 1799 dollars
• 1 TB : 2899 dollars

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 GB, Black : 1699 dollars
• 256 GB, Silver : 1719 dollars
• 256 GB, Glacier : 1739 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1759 dollars
• 512 GB, Black : 1949 dollars
• 512 GB, Silver : 1979 dollars
• 512 GB, Glacier : 1979 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1999 dollars
• 1 TB : 2649 dollars

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 GB, Silver : 1539 dollars
• 256 GB, Glacier : 1589 dollars
• 256 GB, Black : 1569 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1569 dollars
• 512 GB : 1839 dollars
• 1 TB : 2799 dollars

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 GB, Glacier : 1739 dollars
• 256 GB, Black : 1729 dollars
• 256 GB, Silver : 1729 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1799 dollars
• 512 GB, Black : 1999 dollars
• 512 GB, Silver : 2029 dollars
• 512 GB, Burgundy : 1999 dollars
• 512 GB, Glacier : 2029 dollars
• 1 TB, Black : 2649 dollars
• 1 TB, Burgundy : 2699 dollars
• 1 TB, Glacier : 2999 dollars
• 1 TB, Silver : 2999 dollars

Les prix indiqués sont valables pour le 31 octobre. Selon la source commerciale, les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement. Il est donc conseillé de vérifier le prix actuel du modèle choisi avant l'achat.

iPhone 18iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone DuoPrix Smartphone
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Nodirbek Razzokov
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