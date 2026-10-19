Les prix des smartphones iPhone 18 mis à jour aujourd'hui
Au 19 octobre 2026, les prix des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été mis à jour. Le coût des appareils varie en fonction de la capacité de stockage, de la couleur du boîtier et de la configuration de la carte SIM. Certains modèles sont proposés à prix promotionnel.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1 569 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars
• 256 GB, Black : 1 569 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars, prix promotionnel
• 512 GB : 1 829 dollars
• 1 TB : 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Black : 1 749 dollars
• 256 GB, Silver : 1 749 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 749 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 779 dollars
• 512 GB, Black : 2 049 dollars
• 512 GB, Silver : 2 049 dollars
• 512 GB, Glacier : 1 999 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2 199 dollars
• 1 TB : 2 699 dollars
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro :
• 256 GB, Silver : 1 579 dollars
• 256 GB, Glacier : 1 579 dollars
• 256 GB, Black : 1 579 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 579 dollars
• 512 GB : 1 869 dollars
• 1 TB : 2 799 dollars
iPhone 18 Pro Max :
• 256 GB, Glacier : 1 779 dollars
• 256 GB, Black : 1 799 dollars, prix promotionnel
• 256 GB, Silver : 1 779 dollars
• 256 GB, Burgundy : 1 789 dollars
• 512 GB, Black : 2 139 dollars
• 512 GB, Silver : 2 139 dollars
• 512 GB, Burgundy : 2 179 dollars
• 512 GB, Glacier : 2 129 dollars
• 1 TB, Black : 2 699 dollars
• 1 TB, Burgundy : 2 949 dollars
• 1 TB, Glacier : 2 999 dollars
• 1 TB, Silver : 2 999 dollars
Les prix indiqués sont valables au 19 octobre 2026. Les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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