À Moscou, dans le cadre de la présidence russe de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), s'est tenu un forum international prestigieux sous le slogan « La sécurité collective dans un monde multipolaire : un objectif unique, une responsabilité commune ». Lors de cet événement mondial, le ministre des Affaires étrangères de la République du Tadjikistan, Sirojiddin Muhriddin, a appelé la communauté internationale à prendre des mesures unificatrices pour lutter contre les menaces sécuritaires nouvelles et aiguës.

Importance de la sécurité régionale et de la coopération internationale

Selon les informations diffusées par « Sputnik », le chef de la diplomatie tadjike, Sirojiddin Muhriddin, intervenant lors du forum, a souligné qu'il est plus important que jamais de renforcer la coopération régionale et internationale. Selon lui, le développement d'un dialogue constructif et l'amélioration des mécanismes de sécurité sont les seuls moyens de contrer les menaces modernes.

Muhriddin a noté la nécessité de coordonner les efforts de la communauté internationale et de prendre des mesures concertées contre les risques transnationaux.

Axes principaux du forum Détails et questions abordées Lieu et présidence Moscou, dans le cadre de la présidence russe de l'OTSC Slogan du forum « La sécurité collective dans un monde multipolaire : un objectif unique, une responsabilité commune » Initiative principale Appel du Tadjikistan à unir les efforts contre les nouvelles menaces sécuritaires Menaces mondiales discutées Terrorisme, extrémisme, cybercriminalité et trafic illicite de stupéfiants Formats de l'événement Sessions plénières, tables rondes et exposition de technologies de sécurité

« Dans le monde multipolaire actuel, la sécurité de chaque État est devenue une responsabilité commune. Seuls des efforts conjoints permettent de prévenir les nouvelles menaces mondiales. »

Centre des discussions du forum à Moscou

Lors de cette conférence majeure à Moscou, les questions de renforcement de la coopération internationale et régionale, ainsi que le développement de partenariats multilatéraux dans l'espace eurasien, ont été largement débattues. En particulier, les mécanismes de lutte contre les risques transnationaux suivants ont été au centre de l'attention :

Lutte contre le terrorisme international et le radicalisme.

Cybercriminalité et garantie de la sécurité numérique.

Mesures strictes contre le trafic illicite de stupéfiants.

Le programme du forum comprenait des sessions plénières, des discussions thématiques pertinentes et une exposition sur les dernières technologies de sécurité, permettant aux participants de découvrir les avancées en matière de défense.

Selon vous, quelles autres mesures pratiques conjointes les pays voisins devraient-ils prendre pour lutter contre les nouvelles menaces sécuritaires en Asie centrale ? Laissez votre avis dans les commentaires !