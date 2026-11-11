Pourquoi la star du Real, Bellingham, porte-t-elle un regard différent sur l'attention du public ?

Jude Bellingham, milieu de terrain vedette du Real Madrid et de l'équipe nationale d'Angleterre, a partagé ses réflexions sur l'immense popularité dans le monde du football, l'attention excessive des fans et la responsabilité humaine envers la société. Devenu une idole pour des millions de personnes depuis son transfert du Borussia Dortmund vers le « club royal » à l'été 2023, le joueur a montré une approche très saine et réaliste de son statut.

« Avant tout, je veux qu'ils me voient comme un être humain »

Réagissant au fait que les fans placent parfois les joueurs au-dessus des gens ordinaires en les transformant en idoles, Jude Bellingham a souligné qu'il n'avait jamais souhaité un tel traitement :

« Je pense que les fans glorifient parfois trop les joueurs, en faisant des idoles. Mais je n'ai jamais voulu être traité ainsi. Avant tout, je veux qu'ils me voient comme une personne normale. Passer du temps avec mes amis et ma famille, boire un café, me promener, cela me procure un grand plaisir. »

Il a également commenté le fait d'être constamment reconnu dans la rue, affirmant que cela ne doit pas être surestimé et qu'il ne faut que quelques secondes pour interagir avec les fans :