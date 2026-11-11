Quels sont les métiers les plus demandés pour les professionnels de l'IT en 2026 ?

Les opportunités d'emploi dans le secteur technologique varient selon la spécialisation. Fin 2026, les offres pour les chefs de produit ont augmenté, tandis que la croissance dans le domaine de l'ingénierie a ralenti. Dans le secteur du design, le nombre de postes vacants a atteint un niveau historiquement bas. Les compétences en AI sont devenues l'une des exigences majeures pour de nombreux métiers. Ces données sont issues de l'analyse publiée le 10 novembre par Lenny's Newsletter.

L'analyse s'appuie sur les données de TrueUp, couvrant les offres de plus de 9 000 employeurs du secteur technologique. Les données de Live Data Technologies, qui suit l'évolution de carrière de 124 millions de professionnels, ont également été étudiées. Les chiffres de recrutement reflètent la situation aux États-Unis.

Les opportunités pour les chefs de produit ont augmenté

Depuis mars 2023, les postes vacants pour les chefs de produit ont progressé de 75 %. Depuis le début de 2023, la croissance est de 56 %. Dans le domaine de l'ingénierie, les offres ont augmenté de 43 %.

Les statistiques de recrutement aux États-Unis montrent également une situation relativement favorable pour les chefs de produit. En 2021, ils représentaient 16 % de tous les professionnels recrutés. Aujourd'hui, ce chiffre atteint 21 %.

Cependant, l'augmentation des offres ne signifie pas que le recrutement a progressé au même rythme. L'analyse note que le taux d'embauche des chefs de produit est resté stable ces dernières années.

La croissance dans l'ingénierie est presque à l'arrêt

La croissance des offres pour les ingénieurs était de 29 % en 2024 et de 15 % en 2025. Au cours de la dernière année, ce taux est tombé à 2,5 %. Actuellement, le nombre de postes vacants en ingénierie dans les entreprises technologiques est inférieur à celui de mars.

Aux États-Unis, environ 113 000 ingénieurs logiciels ont été recrutés entre mai 2025 et avril 2026. En 2022, 239 000 personnes avaient été embauchées. Le chiffre actuel est donc inférieur à la moitié du résultat de cette période.

Néanmoins, la demande reste forte dans certains domaines de l'ingénierie. Les offres pour les recruteurs techniques ont presque triplé depuis mi-2023. Les postes de Forward deployed engineer ont été multipliés par 4,6 en un an, atteignant environ 1 500. L'ingénierie en cybersécurité est également un domaine où la demande augmente.

La demande pour les ingénieurs mobile et frontend a diminué de près de 50 % au cours de la dernière année.

Baisse dans le design et la recherche utilisateur

Dans le monde, il ne reste que 1 900 postes vacants pour les designers produit dans les entreprises technologiques, soit une baisse de 28 % par rapport à l'année précédente. Les entreprises aux États-Unis ont recruté 12 600 designers produit au cours des 12 derniers mois. En 2022, ce chiffre atteignait 27 600.

La demande pour les chercheurs en expérience utilisateur (UX) a encore plus diminué. Aux États-Unis, environ 1 800 professionnels ont été recrutés l'année dernière, contre 5 300 en 2022, soit une baisse de 66 %. Dans le monde entier, le nombre de postes vacants dans ce domaine est de 108.

Les employeurs exigent des compétences en AI

La composition des compétences requises dans les offres des entreprises technologiques a changé. Pour les chefs de produit, LLM est devenue la compétence la plus citée. Claude arrive en troisième position, tandis que Cursor, OpenAI et MCP figurent parmi les exigences les plus courantes.

Pour les ingénieurs, Python conserve la première place. Parallèlement, LLM est de plus en plus mentionné dans les offres, dépassant Java. Parmi les designers, Figma reste un outil très demandé, mais des logiciels d'AI comme Claude et Cursor sont également de plus en plus cités.

Les offres se concentrent principalement dans la région de la baie de San Francisco

Actuellement, 15 % des postes vacants dans les entreprises technologiques se trouvent dans la région de la baie de San Francisco. Les offres y ont augmenté de 43 % en un an. Un poste sur quatre pour les chefs de produit et les designers, et un sur cinq pour les ingénieurs, se situe dans cette zone.

Les opportunités de travail à distance ont également diminué. Seules 14 % des offres dans le secteur technologique proposent le télétravail, contre 21 % fin 2022.

La part des postes à distance pour les designers est passée de 34 % à 19 %, et de 25 % à 14 % pour les ingénieurs. Pour les chefs de produit, ce chiffre est resté autour de 21 % au cours des deux dernières années.

L'analyse indique que le marché du travail technologique est globalement en croissance, mais que la majeure partie des nouveaux emplois apparaît dans des domaines non directement liés au développement logiciel. L'analyse finale de l'article est disponible via un abonnement payant.