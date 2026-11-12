Déjeuner extrême à des dizaines de mètres de hauteur : le quotidien des ouvriers chinois (vidéo)

La réalisation de projets d'infrastructure modernes exige une force physique immense, du courage et un dévouement sans faille de la part de nombreux spécialistes. Le travail des ouvriers dans le secteur de l'énergie, notamment lors de l'installation de pylônes électriques, est considéré comme un véritable acte d'héroïsme. Des images et des informations provenant de Chine illustrent clairement les conditions extrêmes dans lesquelles ces professionnels travaillent.

La vie quotidienne à haute altitude et les secrets pour gagner du temps

Les ouvriers chinois travaillant sur des pylônes électriques et des lignes à haute tension sont contraints de prendre leur déjeuner et de se reposer directement à des dizaines de mètres de hauteur, en plein air.

La raison principale de cette décision inhabituelle est l'économie de temps et d'énergie. Descendre et remonter à chaque pause déjeuner ou pour un court repos prend beaucoup de temps et épuise les forces physiques des ouvriers. C'est pourquoi ils préfèrent manger directement dans le ciel, attachés à des cordes de sécurité spéciales et à des structures.

Caractéristiques principales du travail Détails et indicateurs Lieu de travail Pylônes électriques et câbles à des dizaines de mètres de hauteur Objectif principal Terminer les projets le plus efficacement et le plus rapidement possible Mesures de sécurité Cordes de sécurité spéciales et équipements de protection Conditions de vie Repas et repos en plein air à haute altitude

« Attachés avec des cordes de sécurité spéciales, ils exercent l'un des métiers les plus difficiles et dangereux, accomplissant leurs tâches avec une grande responsabilité. »

Travail acharné et résultats élevés

La vidéo montre les ouvriers mangeant des plats chauds dans des récipients spéciaux, se déplaçant avec une grande précision et prudence tout en portant leurs casques et équipements de protection. Leur dévouement est essentiel pour la mise en service des réseaux énergétiques et l'achèvement des projets d'ingénierie dans les délais impartis.

À votre avis, compte tenu du fait que derrière chaque kilowatt d'électricité utilisé par l'humanité se cache le travail acharné de personnes travaillant dans de telles conditions extrêmes, comment évaluer le travail de ces professionnels ? Laissez votre avis dans les commentaires !