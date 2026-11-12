Une Japonaise jouant du violon avec un bras prothétique bat un record Guinness

Manami Ito, une Japonaise de 42 ans, n'a pas renoncé à sa passion après avoir perdu son bras droit dans un grave accident de voiture. Grâce à des années d'entraînement et à une prothèse spéciale, elle est revenue sur scène et a été inscrite dans le livre Guinness des records 2027 en tant que première musicienne au monde à jouer du violon avec un bras prothétique.

Manami a obtenu cette reconnaissance après sa performance lors d'une conférence médicale organisée à Kobe, au Japon, le 5 août 2012.

Passionnée de violon depuis l'enfance, elle a pratiqué cet art pendant de nombreuses années. Cependant, un accident de voiture en 2004 a bouleversé sa vie. Ayant perdu son bras droit, elle a dû s'éloigner de sa passion pendant un certain temps. Malgré cela, avec le soutien de sa famille et l'aide d'une prothèse conçue sur mesure, elle a décidé de revenir à la musique.

Il a fallu plusieurs années d'entraînement à Manami pour remonter sur scène et retrouver son niveau. Comme elle ne pouvait pas presser l'archet sur les cordes de manière conventionnelle, elle a commencé à utiliser un archet de violoncelle, plus lourd. De plus, elle fixe un poids supplémentaire sur l'archet pour augmenter sa masse.

La musicienne explique qu'il est impossible d'obtenir le son souhaité du violon avec la prothèse seule. C'est pourquoi elle utilise les mouvements de tout son corps pour modifier l'angle des cordes et contrôler le volume sonore.

« Un câble passant de mon épaule gauche vers l'arrière est tiré par le mouvement de mon omoplate droite. Le mouvement des articulations de la prothèse actionne alors l'archet fixé à son extrémité », explique Manami à propos de sa technique de jeu inhabituelle.

L'une de ses performances les plus remarquables a eu lieu en août 2021. Manami Ito a captivé le public en jouant du violon lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo.

Aujourd'hui, la musicienne japonaise est un exemple pour beaucoup grâce à son style de jeu unique et sa persévérance. Son histoire montre que la détermination humaine et l'amour pour son travail permettent de surmonter les obstacles les plus difficiles.