2026 йилда энг тез ўсган иқтисодиётлар рейтинги: қайси давлатлар катта сакраш қилади?

·48·Иқтисодиёт
2026 йилда энг тез ўсган иқтисодиётлар рейтинги: қайси давлатлар катта сакраш қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро валюта жамғармаси таҳлилларига кўра, 2026 йилда жаҳон иқтисодиёти ўртача 3,1 фоизга ўсиши ва бу жараёнда Осиё ҳамда Африка давлатлари етакчилик қилиши кутилмоқда.
  • Рейтингда Гаяна 22,3 фоизлик ўсиш билан мутлақ пешқадамлик қилаётган бўлса, Тайван сунъий интеллект ва микрочиплар талаби эвазига 10,7 фоизлик натижани қайд этиши прогноз қилинмоқда.
  • Мазкур рўйхатдан Марказий Осиё вакиллари сифатида Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳам ўрин олган.

Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) таҳлиллари асосида Aneesh Anand томонидан машҳур Voronoi платформаси учун тайёрланган янги инфографикада 2026 йил якунлари бўйича жаҳонда иқтисодий ўсиш суръатлари энг юқори бўлиши кутилаётган етакчи мамлакатлар рўйхати очиқланди.

Рейтингнинг пешқадамлик қисмини асосан Осиё ҳамда Африка қитъаси давлатлари эгаллаган бўлиб, улар қаторида Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳам эътироф этилган.

Глобал иқтисодиёт: Силкинишларга қарамай 3,1 фоизлик ўсиш

ХВЖнинг якуний прогнозларига кўра, жорий 2026 йил бўйича жаҳон иқтисодиёти ўртача 3,1 фоизга ўсиши кутилмоқда:

  • Хавфлар ва тўсиқлар: Халқаро майдонда давом этаётган геосиёсий беқарорлик, энергетика бозоридаги нарх тебранишлари ва глобал бозорлардаги мавҳумликларга қарамай, умумий ўсиш суръатлари барқарор сақланиб қолмоқда;

  • Драйверлар: Саноат, рақамли технологиялар ва хомашё секторининг қайта тикланиши глобал ЯИМ ҳажмига ижобий туртки бермоқда.

Топ-етакчилар: Гайана рекорди ва Тайвандаги «сунъий интеллект инқилоби»

Жаҳон мамлакатлари орасида алоҳида давлатларнинг кўрсаткичлари ўзининг юқори суръати билан яққол ажралиб турибди:

  • Мутлақ етакчи — Гайана (22,3%): Мамлакатда реал ЯИМ ўсиши 22,3 фоизга етиши кутилмоқда. Ушбу улкан сакрашнинг бош сабаби ҳудудда очилган улкан нефть конлари ва углеводород қазиб олиш секторининг мисли кўрилмаган даражада кенгайганидир;

  • Тайван ва чиплар буми (10,7%): Орол иқтисодиёти учун қарийб 11 фоизлик юқори ўсиш прогноз қилинган. Бунга дунё бўйлаб сунъий интеллект (AI) тизимларининг портлаши, замонавий микрочиплар ва технологик жиҳозларга бўлган рекорд талаб сабаб бўлмоқда.

2026 йилда энг тез ўсган иқтисодиётлар рейтинги: қайси давлатлар катта сакраш қилади?

Қитъалар кесимида: Африка ва Осиё шиддати

Рейтингнинг кейинги қаторларида ривожланаётган иқтисодиётларнинг фаол иштироки яққол кўринади:

  • Африка қитъаси: Юқори ўсиш суръатлари кутилаётган давлатлар сафида Жанубий Судан, Эфиопия ҳамда Руанда яққол пешқадамлик қилмоқда;

  • Осиё минтақаси: Тайвандан ташқари Вьетнам, Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳам энг тез ривожланаётган иқтисодиётлар сифатида қайд этилган.

Таъкидлаш жоизки, мазкур кўрсаткичлар 2026 йил якунлари бўйича дастлабки таҳлилий прогнозлар бўлиб, якуний ҳақиқий натижалар йил охирида қайта баҳоланади.

Халқаро валюта жамғармасиЯИМ ўсишиЎзбекистон иқтисодиётиVoronoi
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кунига қарийб 7 миллиард доллар кўпаяётган дунё молияси қаёққа қараб кетмоқда?Кунига қарийб 7 миллиард доллар кўпаяётган дунё молияси қаёққа қараб кетмоқда?7 октябр 16:41Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришларЎзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар27 сентябр 11:51Ўзбекистон халқаро захиралари сентябрда 5,55 млрд долларга камайдиЎзбекистон халқаро захиралари сентябрда 5,55 млрд долларга камайди11 октябр 19:13АҚШ Федерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирдиАҚШ Федерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирди17 июн 23:16«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечилади«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечилади3 сентябр 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
22 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди