2026 йилда энг тез ўсган иқтисодиётлар рейтинги: қайси давлатлар катта сакраш қилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Халқаро валюта жамғармаси таҳлилларига кўра, 2026 йилда жаҳон иқтисодиёти ўртача 3,1 фоизга ўсиши ва бу жараёнда Осиё ҳамда Африка давлатлари етакчилик қилиши кутилмоқда.
- Рейтингда Гаяна 22,3 фоизлик ўсиш билан мутлақ пешқадамлик қилаётган бўлса, Тайван сунъий интеллект ва микрочиплар талаби эвазига 10,7 фоизлик натижани қайд этиши прогноз қилинмоқда.
- Мазкур рўйхатдан Марказий Осиё вакиллари сифатида Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳам ўрин олган.
Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) таҳлиллари асосида Aneesh Anand томонидан машҳур Voronoi платформаси учун тайёрланган янги инфографикада 2026 йил якунлари бўйича жаҳонда иқтисодий ўсиш суръатлари энг юқори бўлиши кутилаётган етакчи мамлакатлар рўйхати очиқланди.
Рейтингнинг пешқадамлик қисмини асосан Осиё ҳамда Африка қитъаси давлатлари эгаллаган бўлиб, улар қаторида Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳам эътироф этилган.
Глобал иқтисодиёт: Силкинишларга қарамай 3,1 фоизлик ўсиш
ХВЖнинг якуний прогнозларига кўра, жорий 2026 йил бўйича жаҳон иқтисодиёти ўртача 3,1 фоизга ўсиши кутилмоқда:
Хавфлар ва тўсиқлар: Халқаро майдонда давом этаётган геосиёсий беқарорлик, энергетика бозоридаги нарх тебранишлари ва глобал бозорлардаги мавҳумликларга қарамай, умумий ўсиш суръатлари барқарор сақланиб қолмоқда;
Драйверлар: Саноат, рақамли технологиялар ва хомашё секторининг қайта тикланиши глобал ЯИМ ҳажмига ижобий туртки бермоқда.
Топ-етакчилар: Гайана рекорди ва Тайвандаги «сунъий интеллект инқилоби»
Жаҳон мамлакатлари орасида алоҳида давлатларнинг кўрсаткичлари ўзининг юқори суръати билан яққол ажралиб турибди:
Мутлақ етакчи — Гайана (22,3%): Мамлакатда реал ЯИМ ўсиши 22,3 фоизга етиши кутилмоқда. Ушбу улкан сакрашнинг бош сабаби ҳудудда очилган улкан нефть конлари ва углеводород қазиб олиш секторининг мисли кўрилмаган даражада кенгайганидир;
Тайван ва чиплар буми (10,7%): Орол иқтисодиёти учун қарийб 11 фоизлик юқори ўсиш прогноз қилинган. Бунга дунё бўйлаб сунъий интеллект (AI) тизимларининг портлаши, замонавий микрочиплар ва технологик жиҳозларга бўлган рекорд талаб сабаб бўлмоқда.
Қитъалар кесимида: Африка ва Осиё шиддати
Рейтингнинг кейинги қаторларида ривожланаётган иқтисодиётларнинг фаол иштироки яққол кўринади:
Африка қитъаси: Юқори ўсиш суръатлари кутилаётган давлатлар сафида Жанубий Судан, Эфиопия ҳамда Руанда яққол пешқадамлик қилмоқда;
Осиё минтақаси: Тайвандан ташқари Вьетнам, Қирғизистон ва Ўзбекистон ҳам энг тез ривожланаётган иқтисодиётлар сифатида қайд этилган.
Таъкидлаш жоизки, мазкур кўрсаткичлар 2026 йил якунлари бўйича дастлабки таҳлилий прогнозлар бўлиб, якуний ҳақиқий натижалар йил охирида қайта баҳоланади.
Изоҳлар 0
…