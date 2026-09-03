Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...

·0·Иқтисодиёт
Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...

Беларуснинг халқаро резерв активлари август ойида кутилмаганда сезиларли ўсди. Мамлакатнинг олтин-валюта захиралари бир ой ичида 1,048 миллиард долларга кўпайиб, 1 сентябрь ҳолатига кўра 15,243 миллиард долларга етди.

Эътиборлиси, захираларнинг кескин ўсиши асосан янги валюта тушумлари ҳисобига эмас, халқаро бозорда олтин нархининг кўтарилиши билан боғлиқ бўлди. Бу ҳақда Беларусь Миллий банки маълум қилди.

Захиралар 7,4 фоизга яқин ошди

Миллий банк маълумотларига кўра, 1 августда Беларуснинг халқаро резерв активлари 14,196 миллиард доллар атрофида бўлган. Бир ойдан сўнг бу кўрсаткич 15,243 миллиард долларга етди.

Натижада бир ойлик ўсиш:

  • 1,048 миллиард доллар;

  • тахминан 7,38 фоиз;

  • захиралар ҳажми эса 15 миллиард долларлик чегарадан юқори бўлди.

Ўсишнинг асосий сабаби — олтин

Беларусь Миллий банки захираларнинг ўсишини асосан халқаро молия бозорларида олтин нархининг ошиши билан изоҳлади.

Бу муҳим жиҳат: захиралар ҳажмининг ошиши мамлакат катта миқдорда янги олтин сотиб олганини англатмайди. Монетар олтиннинг бозор қиймати ошиши ҳам халқаро резервларнинг доллардаги ҳисоб-китобида ўсишга олиб келади.

Августда Беларуснинг монетар олтин активлари 929,8 миллион долларга кўпайиб, 1 сентябрь ҳолатига 7,9135 миллиард долларга етган.

Валюта активлари ҳам ўсди

Захираларнинг иккинчи йирик таркибий қисми — хорижий валюта активлари.

1 сентябрь ҳолатига уларнинг ҳажми 5,9176 миллиард долларни ташкил қилган. Бу август давомида 108,7 миллион долларга кўпайган.

Шундай қилиб, августдаги умумий ўсишнинг асосий қисми олтин ҳисобига тўғри келган:

Кўрсаткич

1 сентябрь 2026 йил

Августдаги ўзгариш

Халқаро резерв активлари

$15,243 млрд

+$1,048 млрд

Монетар олтин

$7,9135 млрд

+$929,8 млн

Хорижий валюта

$5,9176 млрд

+$108,7 млн

Беларус ўз йиллик мақсадидан анча юқорида

Беларуснинг 2026 йил охири учун белгиланган пул-кредит сиёсати кўрсаткичига кўра, халқаро резерв активлари камида 9,2 миллиард доллар бўлиши керак.

Амалда эса 1 сентябрдаги кўрсаткич бу мақсаддан қарийб 6,04 миллиард долларга юқори бўлди. Яъни захиралар белгиланган минимал даражадан тахминан 65,7 фоиз юқори.

Беларуснинг 2026 йил охири учун белгиланган 9,2 миллиард долларлик минимал кўрсаткичи ҳозирнинг ўзидаёқ сезиларли даражада бажарилган.

Бу ўсиш нимани англатади?

Халқаро резервлар мамлакат иқтисодиёти учун муҳим молиявий буфер ҳисобланади. Улар ташқи мажбуриятларни бажариш, импорт тўловларини амалга ошириш ва валюта бозоридаги эҳтимолий босимларга қарши барқарорликни таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Беларусда август ойидаги ўсишнинг катта қисми олтиннинг қимматлашуви билан боғлиқ бўлгани учун, захираларнинг кейинги динамикаси ҳам қимматбаҳо металлнинг жаҳон бозоридаги нархларига боғлиқ бўлиб қолиши мумкин.

Энг муҳим рақам

Беларусь учун август ойи захиралар нуқтайи назаридан жуда кучли якунланди: бир ойда 1 миллиард доллардан ортиқ ўсиш ва 15,2 миллиард доллардан юқори умумий ҳажм қайд этилди.

Энг қизиғи эса шундаки, бу ўсишнинг қарийб 930 миллион доллари монетар олтин қийматининг ошиши ҳисобига юзага келган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Доллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиДоллар ва евро арзонлади: Россия Марказий банки янги курсларни эълон қилдиБугун, 22:32Камбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиКамбағалликни қисқартиришда инқилобий ўзгаришлар — «Гарови борми?» дейилмайди эндиБугун, 18:014 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди4 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 17:48Кредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгарадиКредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгарадиБугун, 12:50Ўзбекистонда стартапларга 5 млрд сўмгача маблағ ажратиладиЎзбекистонда стартапларга 5 млрд сўмгача маблағ ажратиладиБугун, 11:164 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда4 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди