Беларуснинг валюта захиралари бир ойда 1 миллиард долларга ошди...
Беларуснинг халқаро резерв активлари август ойида кутилмаганда сезиларли ўсди. Мамлакатнинг олтин-валюта захиралари бир ой ичида 1,048 миллиард долларга кўпайиб, 1 сентябрь ҳолатига кўра 15,243 миллиард долларга етди.
Эътиборлиси, захираларнинг кескин ўсиши асосан янги валюта тушумлари ҳисобига эмас, халқаро бозорда олтин нархининг кўтарилиши билан боғлиқ бўлди. Бу ҳақда Беларусь Миллий банки маълум қилди.
Захиралар 7,4 фоизга яқин ошди
Миллий банк маълумотларига кўра, 1 августда Беларуснинг халқаро резерв активлари 14,196 миллиард доллар атрофида бўлган. Бир ойдан сўнг бу кўрсаткич 15,243 миллиард долларга етди.
Натижада бир ойлик ўсиш:
1,048 миллиард доллар;
тахминан 7,38 фоиз;
захиралар ҳажми эса 15 миллиард долларлик чегарадан юқори бўлди.
Ўсишнинг асосий сабаби — олтин
Беларусь Миллий банки захираларнинг ўсишини асосан халқаро молия бозорларида олтин нархининг ошиши билан изоҳлади.
Бу муҳим жиҳат: захиралар ҳажмининг ошиши мамлакат катта миқдорда янги олтин сотиб олганини англатмайди. Монетар олтиннинг бозор қиймати ошиши ҳам халқаро резервларнинг доллардаги ҳисоб-китобида ўсишга олиб келади.
Августда Беларуснинг монетар олтин активлари 929,8 миллион долларга кўпайиб, 1 сентябрь ҳолатига 7,9135 миллиард долларга етган.
Валюта активлари ҳам ўсди
Захираларнинг иккинчи йирик таркибий қисми — хорижий валюта активлари.
1 сентябрь ҳолатига уларнинг ҳажми 5,9176 миллиард долларни ташкил қилган. Бу август давомида 108,7 миллион долларга кўпайган.
Шундай қилиб, августдаги умумий ўсишнинг асосий қисми олтин ҳисобига тўғри келган:
Кўрсаткич
1 сентябрь 2026 йил
Августдаги ўзгариш
Халқаро резерв активлари
$15,243 млрд
+$1,048 млрд
Монетар олтин
$7,9135 млрд
+$929,8 млн
Хорижий валюта
$5,9176 млрд
+$108,7 млн
Беларус ўз йиллик мақсадидан анча юқорида
Беларуснинг 2026 йил охири учун белгиланган пул-кредит сиёсати кўрсаткичига кўра, халқаро резерв активлари камида 9,2 миллиард доллар бўлиши керак.
Амалда эса 1 сентябрдаги кўрсаткич бу мақсаддан қарийб 6,04 миллиард долларга юқори бўлди. Яъни захиралар белгиланган минимал даражадан тахминан 65,7 фоиз юқори.
Беларуснинг 2026 йил охири учун белгиланган 9,2 миллиард долларлик минимал кўрсаткичи ҳозирнинг ўзидаёқ сезиларли даражада бажарилган.
Бу ўсиш нимани англатади?
Халқаро резервлар мамлакат иқтисодиёти учун муҳим молиявий буфер ҳисобланади. Улар ташқи мажбуриятларни бажариш, импорт тўловларини амалга ошириш ва валюта бозоридаги эҳтимолий босимларга қарши барқарорликни таъминлашда муҳим роль ўйнайди.
Беларусда август ойидаги ўсишнинг катта қисми олтиннинг қимматлашуви билан боғлиқ бўлгани учун, захираларнинг кейинги динамикаси ҳам қимматбаҳо металлнинг жаҳон бозоридаги нархларига боғлиқ бўлиб қолиши мумкин.
Энг муҳим рақам
Беларусь учун август ойи захиралар нуқтайи назаридан жуда кучли якунланди: бир ойда 1 миллиард доллардан ортиқ ўсиш ва 15,2 миллиард доллардан юқори умумий ҳажм қайд этилди.
Энг қизиғи эса шундаки, бу ўсишнинг қарийб 930 миллион доллари монетар олтин қийматининг ошиши ҳисобига юзага келган.
…