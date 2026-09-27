Банкларда фоиз пасаймоқда: Миллий валютадаги омонат фоизлари кетма-кет 5-ой пастлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон банкларида миллий валютадаги омонатлар бўйича фоиз ставкалари кетма-кет бешинчи ой пасайиб, август ойида 17,2 фоизга тушди.
- Аҳолининг сўмдаги омонатлари бўйича даромадлилик июлдаги 18,9 фоиздан августда 18,4 фоизгача камайди, бу кўрсаткич 2021-йил февралидан бери энг паст даражадир.
- Шу билан бирга, хорижий валютадаги омонатлар ўсиб, августда 5,5 фоизга етди ва 2024-йил июнидан буён энг юқори натижани қайд этди.
Ўзбекистон банк тизимида миллий валютадаги муддатли омонатлар бўйича фоиз ставкаларининг пасайиш тенденцияси давом этмоқда. Марказий банк ва молия бозорининг сўнгги ҳисоботларига кўра, сўмдаги муддатли депозитларнинг ўртача тортилган ставкаси июлдаги 17,5 фоиздан август ойида 17,2 фоизгача пасайди. Айниқса, аҳолининг миллий валютадаги омонатлари бўйича даромадлилик даражаси кетма-кет бешинчи ой давомида тезлаштирилган суръатда тушиб бормоқда: агар июль ойида кўрсаткич 18,9 фоизни ташкил этган бўлса, август ойи якунларига келиб 18,4 фоизгача қисқарди.
Таққослайдиган бўлсак, аҳоли омонатлари бўйича бундан юқори ставкалар сўнгги бор бундан 5,5 йил аввал — 2021 йилнинг февралида кузатилган эди. Корпоратив депозитлар секторида эса вазият нисбатан барқарор сақланиб қолмоқда (июлда 15,4% ва августда 15,5%). Миллий валюта фоизлари арзонлашаётган бир паллада, хорижий валютадаги омонатлар аксинча ўсиш намойиш этиб, августда 5,5 фоизга етди — бу кўрсаткич 2024 йилнинг июнидан бери қайд этилган энг юқори максимал натижа бўлди.
«Кетма-кет 5 ойлик пасайиш, 18,4% чегара ва валютадаги сакраш»: Депозит бозорининг 5 та асосий нуқтаси
Молия бозори ва банк омонатлари динамикасидан энг муҳим расмий кўрсаткичлар:
Аҳоли омонатларининг кетма-кет 5 ой пасайиши: Сўмдаги жисмоний шахслар депозитлари июлдаги 18,9% дан августда 18,4% гача тушди;
Умумий муддатли омонатлар 17,2% гача тушди: Миллий валютадаги барча муддатли депозитларнинг ўртача ставкаси августда 17,2% ни ташкил этди;
Корпоратив сектордаги барқарорлик: Юридик шахсларнинг миллий валютадаги маблағлари бўйича ставкалар июлдаги 15,4% дан августда 15,5% га бироз кўтарилди;
Валюта омонатларида сўнгги 2 йиллик рекорд: Хорижий валютадаги депозитлар 5,5% гача кўтарилиб, 2024 йил июнидан буён энг юқори даражага чиқди;
Аҳоли ва бизнеснинг валютавий даромади: Аҳолининг валюта омонатлари 5,4% га, компанияларнинг валюта депозитлари эса 5,7% гача ошди.
Ўзбекистон банк тизимида омонат фоизларининг қиёсий таҳлили (Июль — Август)
Миллий ва хорижий валютадаги муддатли депозитларнинг турлар бўйича динамикаси жадвали:
Депозит йўналиши ва валюта тури
Июль ойидаги кўрсаткич
Август ойидаги кўрсаткич
Бозор тенденцияси ва ҳолати
Сўмдаги жами муддатли омонатлар
17,5%
17,2%
Пасайиш (-0,3%) давом этмоқда
Аҳолининг сўмдаги омонатлари
18,9%
18,4%
Кетма-кет 5-ойлик кескин пасайиш (-0,5%)
Бизнеснинг (юридик) сўмдаги депозитлари
15,4%
15,5%
Нисбий барқарорлик ва мўътадил ўсиш
Хорижий валютадаги жами депозитлар
—
5,5%
2024 йил июнидан бери мутлақ максимум
Аҳолининг валютадаги омонатлари
—
5,4%
Доллар ва еврода сақлаш жозибадорлиги ошмоқда
Бизнеснинг валютадаги омонатлари
—
5,7%
Корпоратив мижозлар учун юқори даромадлилик
Иқтисодий ва молиявий экспертиза: Омонат фоизлари нега пасаймоқда ва бу нимани англатади?
Банк соҳаси экспертлари, иқтисодчилар ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Ликвидлик ортиши ва инфляциянинг жиловланиши»: Банкларда сўмдаги маблағлар ҳажмининг кўпайиши ҳамда инфляцион кутилмаларнинг нисбатан барқарорлашуви банкларни қиммат миллий валюта ресурсларига бўлган эҳтиёжини камайтирмоқда; бу эса омонат ставкаларининг табиий равишда пасайишига олиб келмоқда;
Кредитлар арзонлашуви учун пойдевор: Омонат фоизларининг тушиши банкларнинг ресурс базаси таннархини арзонлаштиради, бу эса ўз навбатида келгусида аҳоли ва бизнес учун бериладиган кредит ставкаларининг ҳам секин-аста пасайишига хизмат қилади;
Валюта омонатларининг фаоллашуви: Хорижий валютадаги ставкаларнинг 5,5 фоизгача чиқиши банкларнинг ташқи савдо операциялари ва валютали лойиҳаларни молиялаштириш учун аҳоли ҳамда ташкилотлардан хорижий валюта жалб қилишга қизиқиши ошганидан далолат беради.
Сизнингча, сўмдаги омонат фоизлари пасайишда давом этса, жамғармаларни миллий валютада сақлаш ҳали ҳам фойдалими ёки хорижий валютага ўтиш вақти келдими? Банклардаги омонат ставкаларининг 18,4 фоизгача тушиши сизнинг молиявий режаларингизга қандай таъсир кўрсатди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва пулни тўғри бошқариш учун муҳим бўлган ушбу молиявий таҳлилни яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…