Ўзбекистон кредит рейтинги BB+га кўтарилди: инвестициявий даражага бир поғона қолди
Ўзбекистон халқаро кредит рейтинги бўйича тарихий натижага эришди. S&P Global Ratings халқаро рейтинг агентлиги мамлакатнинг кредит рейтингини BB+ даражасига кўтарди. Бу Ўзбекистоннинг қарз мажбуриятларини бажариш қобилияти ва иқтисодий барқарорлигига нисбатан халқаро ишонч ошганини англатади. Энди мамлакат инвестициявий рейтинг даражасига чиқиш учун яна бир поғона юқорига кўтарилиши керак.
Бу ҳақда Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева маълум қилди. Рейтингнинг кўтарилиши Ўзбекистон иқтисодиёти учун муҳим сигнал бўлиб, халқаро молия бозорларида мамлакатнинг мавқеи мустаҳкамланаётганини кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланади.
Кредит рейтинги нафақат иқтисодий кўрсаткичларни баҳолаш, балки мамлакатнинг халқаро инвесторлар олдидаги молиявий ишончлилигини белгилашда ҳам муҳим ўрин тутади.
BB+ рейтинги нимани англатади?
Халқаро кредит рейтинглари мамлакатнинг ўз қарз мажбуриятларини белгиланган муддатларда бажариш қобилияти, иқтисодий барқарорлиги ва молиявий хавфларини баҳолаш учун қўлланилади.
S&P Global Ratings шкаласида BB+ даражаси инвестициявий рейтингдан бир поғона паст ҳисобланади. Инвестициявий тоифанинг энг қуйи даражаси BBB– бўлиб, Ўзбекистон энди ушбу мақсадга яна бир босқич яқинлашди.
Рейтингнинг BB+ даражасига кўтарилиши мамлакатнинг кредит қобилияти яхшиланаётгани ва қарз мажбуриятларини бажариш бўйича хавфлар баҳоси нисбатан пасайганини англатади.
Рейтинг кўтарилиши Ўзбекистонга қандай имкониятлар беради?
Мамлакат кредит рейтинги қанчалик юқори бўлса, халқаро инвесторлар ва молиявий институтлар учун унга маблағ киритиш шунчалик жозибадор бўлиши мумкин. Бу, ўз навбатида, давлат ва хусусий секторнинг халқаро молия бозорларидан маблағ жалб қилиш имкониятларига таъсир кўрсатади.
Рейтингнинг яхшиланиши қуйидаги йўналишларда муҳим аҳамият касб этиши мумкин:
Хорижий инвестициялар: халқаро инвесторлар учун Ўзбекистон иқтисодиётига сармоя киритишда ишонч омилларидан бири кучаяди.
Қарз маблағлари нархи: кредит рейтингининг юқорилаши мамлакатнинг ташқи қарз ва облигациялар бўйича нисбатан қулайроқ шартларда маблағ жалб қилиш имкониятини ошириши мумкин.
Янги лойиҳалар: инвестицияларнинг кўпайиши саноат, энергетика, инфратузилма ва бошқа соҳаларда янги лойиҳаларни молиялаштиришга ёрдам бериши мумкин.
Иқтисодий ўсиш: сармоялар орқали янги корхоналар, ишлаб чиқариш қувватлари ва иш ўринлари яратилиши учун имкониятлар кенгаяди.
Бироқ рейтингнинг кўтарилиши кредитлар автоматик равишда арзонлашиши ёки инвестициялар дарҳол кўпайишини кафолатламайди. Бу жараёнга бозор шароити, фоиз ставкалари, инвесторлар ишончи ва иқтисодий сиёсат каби бошқа омиллар ҳам таъсир кўрсатади.
Ўзбекистон инвестициявий рейтингга қанчалик яқин?
BB+ — Ўзбекистон эришган энг юқори суверен кредит рейтинги бўлиб, инвестициявий тоифага ўтиш учун мамлакатга яна бир поғона кўтарилиш зарур.
Инвестициявий рейтингга эришиш мамлакат учун халқаро молия бозорларида янги имкониятлар очиши мумкин. Бу нафақат давлатнинг қарз олиш шартларига, балки Ўзбекистонга сармоя киритишни режалаштираётган компаниялар ва инвесторларнинг қарорларига ҳам таъсир кўрсатади.
Шу нуқтаи назардан, S&P рейтингининг BB+ даражасига кўтарилиши Ўзбекистон иқтисодиёти учун муҳим натижа бўлиб, инвестициявий рейтингга эришиш йўлидаги навбатдаги босқич сифатида баҳоланиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…