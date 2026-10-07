Кунига қарийб 7 миллиард доллар кўпаяётган дунё молияси қаёққа қараб кетмоқда?

·50·Дунё
Кунига қарийб 7 миллиард доллар кўпаяётган дунё молияси қаёққа қараб кетмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Халқаро валюта жамғармаси бошқарувчи директори Кристалина Георгиева дунё бўйича умумий давлат қарзи глобал ялпи ички маҳсулотнинг 100 фоизидан ортиб кетиши ҳақида огоҳлантирди.
  • АҚШнинг суверен миллий қарзи 40 триллион долларга етди ва ҳар куни ўртача 6,8 миллиард долларга ўсмоқда.

Ер юзи молия тизими Иккинчи жаҳон уруши давридан кейинги энг хавфли тарихий чўққига яқинлашмоқда. Сингапурда бўлиб ўтган йирик иқтисодий форумда чиқиш қилган Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) бошқарувчи директори Кристалина Георгиева дунё бўйича умумий давлат қарзи яқин орада глобал ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) 100 фоизидан ортиб кетиши ҳақида огоҳлантирди.

Георгиеванинг таъкидлашича, сунъий равишда шиширилган бюджет тақчилликлари ҳамда фоиз тўловларига сарфланаётган харажатларнинг кескин ортиши бутун сайёра иқтисодиётини мувозанатдан чиқарувчи асосий омилга айланмоқда.

АҚШдаги 40 триллион долларлик сакраш: Кунига 6,8 миллиард доллар қарз

ХВЖ хулосасига кўра, асосий қарз босими ривожланаётган давлатларга эмас, балки айнан етакчи Ғарб давлатлари, биринчи навбатда, АҚШ ҳиссасига тўғри келмоқда:

  • Бешта йирик иқтисодиёт билан тенг: Нуфузли Peter G. Peterson Foundation таҳлилий маркази тақдим этган маълумотларга кўра, АҚШнинг суверен миллий қарзи расман тарихий 40 триллион долларлик кўрсаткични забт этди;

  • Таққослаш: Бу рақам Хитой, Германия, Япония, Буюк Британия ва Ҳиндистоннинг йиллик ялпи ички маҳсулотлари умумий йиғиндисига тенг демакдир;

  • Қарз кўпайиш суръати: Айни пайтда АҚШ миллий қарзи ҳар куни ўртача 6,8 миллиард долларга ўсиб бормоқда.

«Фақат иқтисодий ўсишга суяниб бўлмайди»: ХВЖ ечими

ХВЖ раҳбари дунёнинг етакчи давлатлари етакчиларини муаммонинг ҳақиқий кўламига тўғри баҳо беришга чақирди:

  • Сиёсатчилар қарз муаммосини шунчаки келгусидаги иқтисодий ўсиш билан ёпиш мумкинлиги ҳақидаги хомхаёлларни тўхтатиши шарт;

  • Дунёнинг етакчи марказлари учун ўрта муддатли қатъий ва оғриқли фискал соғломлаштириш (харажатларни кескин қисқартириш) дастурларини зудлик билан ишга тушириш ҳаётий заруратга айланган.

Европа ва Россиядаги ҳолат: Мутаносиблик қандай?

Қарз ва ЯИМ нисбати бўйича турли ҳудудларда вазият турлича кўриниш олмоқда:

  • Евроҳудуд кўрсаткичлари: Евро ҳудудида ўртача давлат қарзи ЯИМнинг 81,7 фоизига чиққан. Бироқ қарз босими юқори бўлган Грецияда бу кўрсаткич 146 фоизни, Италияда 137 фоизни, Францияда эса 115 фоизни ташкил этмоқда;

  • Россия кўрсаткичи: Таққослаш учун, Россия расмий маълумотларига кўра, мамлакат давлат қарзи ялпи маҳсулотга нисбатан анча паст — 16,4 фоиз даражасида сақланиб турибди.

Халқаро таҳлилчилар глобал қарз босимининг бу тариқа назоратсиз кенгайиши яқин келажакда жаҳон молия бозорларида глобал инқирозлар ва пул қадрсизланишининг навбатдаги кучли тўлқинини келтириб чиқариши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Халқаро валюта жамғармасиКристалина ГеоргиеваАмерика Қўшма Штатлари миллий қарзиГлобал қарз босими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Forbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқладиForbes Дональд Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етганини очиқлади16 сентябр 08:18«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30«Flamingo» режаси нега кечикди: Fire Point бунинг сабабини айтди«Flamingo» режаси нега кечикди: Fire Point бунинг сабабини айтди5 август 08:35Трампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба бердиТрампнинг тариф сиёсати АҚШга $200 млрдлик зарба берди26 июл 22:55Дўстликдан айбловгача: Ташиев ҳокимиятни эгаллашда гумон қилинмоқда...Дўстликдан айбловгача: Ташиев ҳокимиятни эгаллашда гумон қилинмоқда...30 апрел 21:33Буюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқдаБуюк Британия ва Озарбайжон стратегик шерикликка қадам қўймоқдаБугун 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?