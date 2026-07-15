Еуропадағы рекордтық ыстықтың шынайы себебі анықталды
Еуропада байқалып отырған рекордтық деңгейдегі ыстық ауа райының негізгі себебі шөлді аймақтардан келетін күшті субтропикалық антициклондар екені анықталды. Климаттанушы ғалымдардың айтуынша, бұл үдеріс соңғы жылдары күрт күшейіп, бірқатар елде тарихи температура рекордтарының жаңаруына себеп болып отыр.
Камерино университетінің профессоры Массимилиано Фаццинидің айтуынша, Сахара шөлі мен Иран үстіртінен қозғалатын ыстық ауа массалары 6–8 шақырым биіктікке көтеріледі. Кейін олар тау жоталарынан асып төмен түскенде, ауаның сығылуы нәтижесінде одан әрі қызып, жер бетіндегі температураны күрт арттырады.
Маманның айтуынша, бұрын Батыс Еуропада негізінен Атлант мұхитынан келетін антициклондар басым болса, қазір шөлдерден келетін субтропикалық антициклондар барған сайын белсенді бола түсуде. Сонымен қатар Таяу Шығыстағы шөлді аймақтардың да жылдам қарқынмен қызып жатқаны жағдайды одан әрі қиындатып отыр.
Ғалымның айтуынша, дәл осы факторлар Еуропада байқалып отырған күшті ыстық ауа толқындарын туындатып отыр. Ыстық ауа жер бетіне түскенде одан әрі қызып, рекордтық температураларға әкеледі.
Маусым айында Еуропаның бірқатар елінде ауа температурасы 40 градустан асып кетті. Ай соңында бірнеше мемлекетте абсолюттік температура рекордтары жаңарды. Франция, Ұлыбритания, Нидерланд пен Италияда ең жоғары — «қызыл» қауіп деңгейі жарияланды.
Қазір Италия аумағына кезекті күшті ыстық ауа толқыны жақындап келеді. Бұған дейін тараған мәліметтерге сәйкес, Еуропада байқалған аптап ыстық салдарынан 10 мыңнан астам адам көз жұмған. Құрбандардың басым бөлігі 65 жастан асқан азаматтар екені атап өтілді.
Дәрігерлер мен климат мамандары аномальды ыстық тек күн өтуіне ғана емес, жүрек-қан тамырлары және тыныс алу жолдары ауруларының асқынуына да себеп болатынын атап отыр. Сондықтан әсіресе егде жастағы адамдарға сақтық шараларын қатаң сақтау ұсынылады.
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