Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этилади
Буюк Британиянинг автомобил ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар жамияти (СММТ) мамлакат электромобил саноати жиддий хавф остида қолаётгани ҳақида огоҳлантирди. Гап шундаки, Брехит доирасида қабул қилинган савдо келишувига кўра, 2027-йилнинг 1-январидан бошлаб маҳаллий бутловчи қисмларга қўйиладиган талаблар кескинлашади. Агар ишлаб чиқарувчилар ушбу қоидаларга амал қилмаса, Европа Иттифоқига экспорт қилинадиган автомобилларга 10 фоизлик бож жорий этилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу вазият Британия автосаноати учун энг нозик паллада юз бермоқда. Ҳозирда мамлакатда Nissan Леаф, Range Rover Электрик ва Bentley Торкал каби янги ва истиқболли электромобил моделларини оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрилмоқда. Янги тарифлар ушбу моделларнинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигига жиддий зарба бериши мумкин.
Маҳаллийлаштириш муаммоси ва Брехит оқибатлариЕвропа Иттифоқи ва Буюк Британия ўртасидаги савдо ва ҳамкорлик келишувига кўра, электромобиллар божхона тўловларидан озод этилиши учун уларнинг таркибидаги бутловчи қисмларнинг катта қисми маҳаллий ҳудудда (Британия ёки ЕИ) ишлаб чиқарилган бўлиши шарт. Ҳозирда аккумуляторлар ва бошқа муҳим технологияларнинг аксарияти Осиё давлатларидан келтирилиши ушбу талабни бажаришни қийинлаштирмоқда.
СММТ маълумотига кўра, агар 2027-йилгача маҳаллий етказиб бериш занжири тўлиқ шакллантирилмаса, Британия заводларида йиғилган ҳар бир электромобил Европа бозорида сезиларли даражада қимматлашади. Бу эса харидорларнинг бошқа брендларга, хусусан, Хитой ёки бевосита ЕИ ҳудудида ишлаб чиқарилган моделларга ўтиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу жараёнлар билвосита аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Land Rover, Jaguar ва Bentley каби Британия брендларига қизиқиш юқори. Агар ишлаб чиқариш харажатлари ортса ва логистика занжири мураккаблашса, бу глобал нархларга, жумладан, Марказий Осиё бозорига етказиб бериладиган премиум сегментдаги электромобиллар қийматига ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
Экспертларнинг таъкидлашича, ҳукумат ва автомобил саноати вакиллари зудлик билан аккумулятор ишлаб чиқарувчи "гигафабрика"ларни ишга тушириши лозим. Фақатгина ўз ресурсларига таяниш орқали Британия автосаноати "тариф жарлиги"дан омон қолиши ва глобал электромобиллар пойгасида ўз ўрнини сақлаб қолиши мумкин.
…