Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этилади

·0·Авто
Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этилади

Буюк Британиянинг автомобил ишлаб чиқарувчилар ва сотувчилар жамияти (СММТ) мамлакат электромобил саноати жиддий хавф остида қолаётгани ҳақида огоҳлантирди. Гап шундаки, Брехит доирасида қабул қилинган савдо келишувига кўра, 2027-йилнинг 1-январидан бошлаб маҳаллий бутловчи қисмларга қўйиладиган талаблар кескинлашади. Агар ишлаб чиқарувчилар ушбу қоидаларга амал қилмаса, Европа Иттифоқига экспорт қилинадиган автомобилларга 10 фоизлик бож жорий этилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу вазият Британия автосаноати учун энг нозик паллада юз бермоқда. Ҳозирда мамлакатда Nissan Леаф, Range Rover Электрик ва Bentley Торкал каби янги ва истиқболли электромобил моделларини оммавий ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрилмоқда. Янги тарифлар ушбу моделларнинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигига жиддий зарба бериши мумкин.

Маҳаллийлаштириш муаммоси ва Брехит оқибатлари

Европа Иттифоқи ва Буюк Британия ўртасидаги савдо ва ҳамкорлик келишувига кўра, электромобиллар божхона тўловларидан озод этилиши учун уларнинг таркибидаги бутловчи қисмларнинг катта қисми маҳаллий ҳудудда (Британия ёки ЕИ) ишлаб чиқарилган бўлиши шарт. Ҳозирда аккумуляторлар ва бошқа муҳим технологияларнинг аксарияти Осиё давлатларидан келтирилиши ушбу талабни бажаришни қийинлаштирмоқда.

СММТ маълумотига кўра, агар 2027-йилгача маҳаллий етказиб бериш занжири тўлиқ шакллантирилмаса, Британия заводларида йиғилган ҳар бир электромобил Европа бозорида сезиларли даражада қимматлашади. Бу эса харидорларнинг бошқа брендларга, хусусан, Хитой ёки бевосита ЕИ ҳудудида ишлаб чиқарилган моделларга ўтиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу жараёнлар билвосита аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Land Rover, Jaguar ва Bentley каби Британия брендларига қизиқиш юқори. Агар ишлаб чиқариш харажатлари ортса ва логистика занжири мураккаблашса, бу глобал нархларга, жумладан, Марказий Осиё бозорига етказиб бериладиган премиум сегментдаги электромобиллар қийматига ҳам таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Экспертларнинг таъкидлашича, ҳукумат ва автомобил саноати вакиллари зудлик билан аккумулятор ишлаб чиқарувчи "гигафабрика"ларни ишга тушириши лозим. Фақатгина ўз ресурсларига таяниш орқали Британия автосаноати "тариф жарлиги"дан омон қолиши ва глобал электромобиллар пойгасида ўз ўрнини сақлаб қолиши мумкин.

ЭлектромобилБуюк БританияСММТЭкспортАвтосаноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБритания йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 10:25Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБританиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБугун, 09:22Genesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартGenesis GV60 янгиланди: Ҳашаматли электромобил бизнес-класс сегментида янги стандартКеча, 23:25Электромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиЭлектромобил аккумуляторлари кутилганидан анча чидамли бўлиб чиқдиКеча, 21:24AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариAvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлариКеча, 20:23Bentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал моделини расман эълон қилдиКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди