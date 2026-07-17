Түркиядағы тойда келін мен күйеу жігітке 1,54 миллиард сомдық той кәде берілді

·12.7K·Әлем
Түркиядағы тойда келін мен күйеу жігітке 1,54 миллиард сомдық той кәде берілді

Түркия ауылдарының бірінде өткен сән-салтанатты той әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Той барысында келін мен күйеу жігітке жалпы сомасы 6 миллион түрік лирасы (шамамен 1,54 миллиард сомнан астам) көлемінде той кәде тапсырылғаны көпшіліктің назарын аударды.

Жиналған той кәденің 3 миллион лирасы алтын әшекей түрінде келінге ұсынылған. Тағы 3 миллион лира қолма-қол ақша күйеу жігітке сыйланған. Салтанатты шараға туыстар, жақындар және көптеген қонақ қатысып, жаңа шаңырақ иелерін бағалы сыйлықтармен құттықтаған.

Хабарға қарағанда, екі күнге созылған салтанатты тойда қонақтарға мол дастарқан жайылып, 35 қой сойылған. Мереке барысында ұлттық салт-дәстүрлер, ән-күйлер және түрлі ойын-сауықтар да ұйымдастырылған.

Келін рәсім соңында келген барлық қонаққа шынайы алғысын білдіріп, өзі үшін ең үлкен байлық бағалы сыйлықтар емес, бақытты әрі берік отбасы құру екенін атап өткен.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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