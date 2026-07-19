Ламин Ямаль финал алдында Нью-Йоркте сүйіктісімен бірге көзге түсті
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FIFA әлем чемпионатының финалы алдында Испания құрамасының футболшысы Ламин Ямаль Нью-Йоркте сүйіктісі Инес Гарсиямен бірге көзге түсті.
Әлеуметтік желілерде тараған видеода Ямаль мен Инес Гарсия халал тағам сататын жылжымалы сауда нүктесінен тамақ сатып алып жатқанын көруге болады. Видеоны көрген қолданушылар бұл жағдайды қызу талқылап жатыр.
Ямаль қазір Испания құрамасының ең көп айтылып жүрген футболшыларының бірі. Финал алдында оның алаң сыртындағы әрекеттері де жанкүйерлердің қызығушылығын тудырып отыр.
Испания шешуші ойында Аргентинамен кездеседі. Ал Ямаль бұл матчта командасының басты үміттерінің бірі саналады.
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