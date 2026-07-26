Ыстамбұлдағы қаңғыбас иттің күшігі үшін жасаған әрекеті желі қолданушыларын тебірентті
Ыстамбұлда суықтан есінен танып қалған күшігін ветеринарлық клиникаға әкелген қаңғыбас иттің видеосы кеңінен талқылануда. Ана ит күшігін аузына тістеп көтеріп, көмек қайдан табылатынын білгендей, клиника есігінің алдына келген.
Бір қарағанда күшік дем алмай, жансыз жатқандай көрінген. Ветеринарлар оны дереу тексеріп, жүрек соғысының өте баяу екенін байқаған. Уақыт жоғалтпай, оны жылыту және өмірлік көрсеткіштерін қалпына келтіру үшін қажетті ем-дом басталған.
Дәрігерлердің әрекеті нәтижесіз болмады. Біраз уақыттан кейін күшік есін жиып, жағдайы тұрақтанған. Ал күшігін клиникаға әкелген ана ит сыртта күтіп, ол жерден ұзап кетпеген.
Бұл көрініс әлеуметтік желілерде тарағаннан кейін, көпшілік ана иттің әрекетіне таңданысын білдірді. Пікірлерде адамдар оның күшігін құтқару үшін дұрыс жерге келгенін ерекше атап өтуде.
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