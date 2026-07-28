«Үй шаруасындағы әйел» терминіне өзгеріс: Дубай ханзадасы әйел мәртебесіне жаңа атау ұсынды
Дубай ханзадасы Шейх Хамдан бин Мұхаммед бин Рашид Әл Мактум әйелдердің отбасындағы еңбегіне басқаша қарауды ұсынды. Ол «үй шаруасындағы әйел» терминінің орнына «ұрпақ жасаушы» деген тіркесті қолдану бастамасын көтерді.
Оның пікірінше, «үй шаруасындағы әйел» сөзі әйелдің тек үйде болуын білдіреді және оның атқарып жүрген жұмыстарының ауқымын толық ашпайды. Шын мәнінде, ана балаларды тәрбиелейді, оларға құндылықтар мен білім береді, болашақ тұлғаның қалыптасуында маңызды рөл атқарады.
Шейх Хамдан жаңа атау әйелдің үй шаруасына және бала тәрбиесіне қосып жатқан үлесін лайықтырақ бағалауға көмектесетінін атап өтті.
Бастаманы қолдаушылардың пікірінше, мұндай өзгеріс әйелдердің күнделікті үй жұмысы мен ана ретіндегі жауапкершілігін ресми әрі әлеуметтік деңгейде кеңірек мойындауға ықпал етуі мүмкін.
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