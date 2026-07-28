Дубай ханзадасы «үй шаруасындағы әйел» атауын өзгертуді ұсынды
Дубай ханзадасы Шейх Хамдан бин Мұхаммед бин Рашид Әл Мактум әйелдердің отбасындағы орны мен еңбегін лайықты бағалау мақсатында «үй шаруасындағы әйел» атауын «ұрпақ қалыптастырушы» деп өзгертуді ұсынды.
Ханзаданың айтуынша, «үй шаруасындағы әйел» деген тіркес әйелдің тек үйде екенін білдіреді. Алайда оның ең маңызды міндеті – балаларды тәрбиелеу, оларға дұрыс құндылықтарды сіңіру және қоғамның келешек ұрпағын өсіру.
Бастаманы қолдаушылар бұл өзгеріс әйелдердің үй шаруасындағы еңбегін, ана ретіндегі жауапкершілігін және қоғамның дамуына қосып жатқан үлесін жоғары бағалауға ықпал ететінін атап өтті. Олардың пікірінше, мұндай атау әйелдердің отбасындағы орны мен жауапкершілігін тереңірек көрсетеді.
Бұл ұсыныс әлеуметтік желілерде де кеңінен талқылануда. Кейбір қолданушылар бастаманы қолдаса, енді біреулері мұндай өзгерістің символдық мәні бар екенін, ал ең бастысы әйелдердің еңбегі іс жүзінде де лайықты бағалануы керектігін атап өтті.
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