Дубай ханзадасы «үй шаруасындағы әйел» атауын өзгертуді ұсынды

·10.3K·Әлем
Дубай ханзадасы «үй шаруасындағы әйел» атауын өзгертуді ұсынды

Дубай ханзадасы Шейх Хамдан бин Мұхаммед бин Рашид Әл Мактум әйелдердің отбасындағы орны мен еңбегін лайықты бағалау мақсатында «үй шаруасындағы әйел» атауын «ұрпақ қалыптастырушы» деп өзгертуді ұсынды.

Ханзаданың айтуынша, «үй шаруасындағы әйел» деген тіркес әйелдің тек үйде екенін білдіреді. Алайда оның ең маңызды міндеті – балаларды тәрбиелеу, оларға дұрыс құндылықтарды сіңіру және қоғамның келешек ұрпағын өсіру.

Бастаманы қолдаушылар бұл өзгеріс әйелдердің үй шаруасындағы еңбегін, ана ретіндегі жауапкершілігін және қоғамның дамуына қосып жатқан үлесін жоғары бағалауға ықпал ететінін атап өтті. Олардың пікірінше, мұндай атау әйелдердің отбасындағы орны мен жауапкершілігін тереңірек көрсетеді.

Бұл ұсыныс әлеуметтік желілерде де кеңінен талқылануда. Кейбір қолданушылар бастаманы қолдаса, енді біреулері мұндай өзгерістің символдық мәні бар екенін, ал ең бастысы әйелдердің еңбегі іс жүзінде де лайықты бағалануы керектігін атап өтті.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»11.08, 05:23Әлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асадыӘлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асады10.08, 14:4688 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді88 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді10.08, 14:02Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!10.08, 14:00Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателестіРоналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті10.08, 10:19Балшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алдыБалшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алды09.08, 05:59
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады