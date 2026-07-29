АҚШ-та 20 жыл бойы іздеуде болған кісі өлтіру күдіктісі Мексикада полицей болып жұмыс істеген
АҚШ-тың Огайо штатында 2004 жылы болған кісі өлтіру ісі бойынша іздеуде жүрген Антонио Лиано 20 жылға жуық уақыттан кейін ұсталды. Оның Мексикада жасырынып қана қоймай, жергілікті полиция қызметкері болып жұмыс істегені анықталды.
Лиано Огайодағы барлардың бірінде болған жанжал мен одан кейінгі атыс кезінде бір адамның қаза болуына қатысы бар деп айыпталған. 2005 жылы сот оны қамауға алуға ордер берген. Осыдан кейін ол Мексикаға қашып кеткен.
Іздеуде жүрген адам Оахака штатындағы шағын қалалардың біріне тұрақтап қалған. Уақыт өте келе ол жергілікті тұрғындардың сеніміне кіріп, полиция қатарына қабылданған.
Антонио Лиано полиция қызметкері болып жұмыс істеп жүрген кезінде ұсталды. Енді ол Огайода шамамен 20 жыл бұрын болған кісі өлтіру ісі бойынша жауап береді деп күтілуде.
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