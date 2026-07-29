Үндістандағы нөсер жауын мен сел кезінде жүзіп келген питон тұрғындарды шошытты
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Үндістанда нөсер жауыннан кейін пайда болған сел ағынымен бірге питон да ағып кетті. Оқиға түсірілген видеолар әлеуметтік желілерде тарап, қолданушылар арасында талқылауға себеп болды.
Кадрлардан жыланның қатты ағынның ішінде жүзіп бара жатқанын көруге болады. Су деңгейінің көтерілуіне байланысты жануардың елді мекендерге жақындауы мүмкін екені жергілікті тұрғындарды алаңдатты.
Жыланның қай жерден ағып келгені және кейін қайда кеткені белгісіз. Оның құтқарылғаны немесе судан өздігінен шыққаны туралы әзірге ақпарат жоқ.
Видеоны көргендер сел кезінде тек су ағыны ғана емес, онымен бірге келетін жабайы жануарлар да қауіп төндіруі мүмкін екенін жазып жатыр.
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