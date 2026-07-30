Жасанды құйрық тағылған тауықтар жүрісімен барлығын таңғалдырды
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Америкалық ютубер тауықтарға арнайы жасанды киберқұйрық жасады. Құрылғы құстардың сыртқы келбетін динозаврларға ұқсатумен ғана шектелмей, олардың жүру мәнеріне де әсер етті. Киберқұйрық таққан тауықтар денесін өзгеше ұстап, ежелгі динозаврларды еске салатын қимылдар жасай бастады.
Биологиялық тұрғыдан құстар динозаврлармен тікелей байланысты деп есептеледі. Эволюция барысында олардың денесі өзгеріп, ұзын құйрығы жоғалды. Ал жасанды құйрықтың салмағы тауық денесінің ауырлық орталығын артқы жаққа қарай ығыстырады.
Тепе-теңдікті сақтау үшін тауықтар дене қалпын өзгертіп, аяқтарын әдеттегіден басқаша басады. Нәтижесінде олардың жүрісі динозаврлардың қозғалысын еске салады.
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