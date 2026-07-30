Қызын фастфудтан бас тартуға көндіру үшін әкесі ерекше тәсілді таңдады
Әлеуметтік желілерде бір әкенің қызын дұрыс тамақтануға ынталандыру үшін қолданған ерекше тәсілі көптеген қолданушының назарын аударды. Ол қызына жеген тағамдарының іш қуысындағы «бейнесін» ультрадыбыстық зерттеуге (УДЗ) ұқсас компьютерлік анимация арқылы көрсетті.
Алайда видеодағы бейнелер нақты медициналық тексеру нәтижесі емес. Олар балаға пайдалы және зиянды тағамдардың айырмашылығын қарапайым әрі қызықты түрде түсіндіру мақсатында жасалған анимация ғана.
Бұл видео әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып жатыр. Көптеген қолданушы мұндай шығармашылық тәсіл балаларда дұрыс тамақтану әдетін қалыптастырудың тиімді жолдарының бірі болуы мүмкін екенін атап өтуде. Кейбір мамандар да бала тәрбиесінде тек тыйым салумен шектелмей, түсіндіру және қызықты әдістер арқылы ынталандыру көбіне жақсы нәтиже беретінін айтады.
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