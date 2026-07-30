Ана дельфиннің 6 күндік азасы жұрттың жүрегін тебірентті
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Үнді мұхитында табиғаттың ең әсерлі сәттерінің бірі байқалды. Батыс Аустралия жағалауына жақын жерде ана дельфиннің өлген төлімен алты күн бойы су бетінде жүзіп жүргені камераға түсірілді.
Бақылау жүргізген теңіз биологтарының мәліметінше, ана дельфин осы уақыт ішінде төлін бір сәтке де тастамаған. Ең таңғаларлығы, үйірдегі тағы шамамен 14 дельфин оның айналасында жүзіп, аза тұтқан анаға серік болғандай әсер қалдырған.
Ғалымдардың айтуынша, дельфиндер ғаламшардағы ең әлеуметтік әрі сезімтал сүтқоректілердің бірі саналады. Олар күрделі отбасылық байланыстар қалыптастырады, бір-бірін таниды, ынтымақтасады және кей жағдайда жақынын жоғалтқанда қайғы белгілерін көрсетеді.
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