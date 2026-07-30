Қытайдың қызықты әдісі: «Темір құлақ» деген не және ол қалай әсер етеді?

·19.1K·Әлем
Қытайдың қызықты әдісі: «Темір құлақ» деген не және ол қалай әсер етеді?

Қытайда «темір құлақ» деп аталатын ерекше әдіс дәстүрлі медицинаның қызықты тәжірибелерінің бірі саналады. Бұл әдіс ежелгі акупрессура (қысым нүктелері) қағидаттарына негізделіп, құлақтағы биологиялық белсенді нүктелерді бір уақытта ынталандыру үшін арнайы металл сақиналар пайдаланылады.

Дәстүрлі қытай медицинасына сәйкес, құлақта адам ағзасының әртүрлі мүшелері мен жүйелерімен байланысты көптеген рефлекторлық нүктелер орналасқан. Сондықтан осы нүктелерге қысым жасау ағзадағы энергия ағынын теңгеруге, бұлшықеттерді босаңсытуға, қан айналымын жақсартуға, сондай-ақ стресс пен шаршауды азайтуға көмектесуі мүмкін деп есептеледі.

Кейбір адамдар процедурадан кейін өздерін жеңілірек сезінгенін, мойын мен иық бұлшықеттеріндегі кернеудің азайғанын айтқанымен, ғылыми зерттеулер бұл әдістің тиімділігін толық растаған жоқ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) кей жағдайларда акупунктура мен акупрессураға қатысты зерттеулер жүргізілгенін атап өтеді, алайда «темір құлақ» әдісінің пайдасына қатысты жеткілікті әрі сенімді клиникалық дәлелдер жоқ.

Соған қарамастан, «темір құлақ» қазіргі таңда да Қытайда кездесетін, көптеген туристер мен дәстүрлі медицина әуесқойларының қызығушылығын тудыратын ерекше емдеу тәсілдерінің бірі болып қала береді.

ҚытайДүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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