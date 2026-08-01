Ресейлік әйел қара қабыланды марғау деп бағып, желіде жұртты таңғалдырды
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Ресейлік әйел жол жиегінде қалып қойған кішкентай қара жануарды көріп, оны кәдімгі марғау деп ойлап, үйіне алып кеткен. Ол жануарды тамақтандырып, мейіріммен күте бастаған.
Уақыт өте келе жануардың дене бітімі мен қимыл-қозғалысы кәдімгі мысықтан өзгеше екені байқалған. Сонда әйел үйінде бағып отырған жануардың шын мәнінде қара қабылан екенін түсінген.
Осыған қарамастан, ол қабыланнан бас тартпаған. Уақыт өте келе әйел мен жануардың арасында жақын байланыс орнаған. Қабылан үйдегі итпен де тіл табысып, онымен бірге ойнай бастаған.
Әйел, қара қабылан және ит бейнеленген видеолар әлеуметтік желілерде кең тарап, миллиондаған қолданушының назарын аударды.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…