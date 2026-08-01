Иракта жүк көлігі аударылып, мыңдаған балапан жол бойына шашылып кетті
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Ирактың Бағдад–Дияла автожолында балапан тиелген жүк көлігі жол-көлік оқиғасына ұшырап, аударылып кетті. Соның салдарынан көліктегі мыңдаған балапан жол бойына шашылып қалған.
Оқиға куәгерлерінің айтуынша, кейбір жүргізушілер балапандарды басып кетпеу үшін көліктерін тоқтатып, абайлап қозғалған. Бұл жолдың кейбір бөліктерінде кептелістің пайда болуына себеп болған.
Алайда барлық жүргізуші тоқтамаған. Қозғалысын жалғастырған көліктердің дөңгелегі астында көптеген балапанның өлгені айтылуда.
Әзірге жүк көлігінің не себепті аударылғаны және жүргізушінің жағдайы туралы ақпарат берілген жоқ.
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