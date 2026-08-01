«Ең әдемі өтірік»: анасы ұлына шындықты айтпады

·12.5K·Әлем
«Ең әдемі өтірік»: анасы ұлына шындықты айтпады

Әлеуметтік желілерде «Ең әдемі өтірік» атауымен тараған әсерлі оқиға ауыр дертке шалдыққан алты жасар бала мен оның анасы туралы.

Әңгімеге сәйкес, австралиялық ана Жеван Аржаның алты жасар ұлы Омар ауыр қатерлі ісікке шалдыққан. Дәрігерлер баланың жағдайы өте ауыр екенін және ауруды емдеудің басқа мүмкіндігі қалмағанын отбасына хабарлаған.

Осыдан кейін анасының алдында қиын таңдау пайда болады. Ол ұлына ауруының шын мән-жайын айтып, қалған күндерін қорқыныш пен торығуда өткізуіне жол беруі немесе балаға үміт сыйлауы керек еді.

Анасы екінші жолды таңдайды. Ол Омарға емнің нәтиже бергенін, қатерлі ісікті жеңіп, толық айыққанын айтады. Бала анасының сөздеріне шын жүрегімен сенуі үшін бұл «жеңісті» символдық түрде атап өту туралы да шешім қабылданады.

Ауруханада қатерлі ісікті жеңіп, емдеу курсын сәтті аяқтаған науқастар соғатын «жеңіс қоңырауы» бар еді. Әңгімеде анасының аурухана қызметкерлерімен келісіп, Омарға осы қоңырауды соғуға мүмкіндік жасағаны айтылады.

Омар қоңырауды соққанда, өзін ауруды жеңген баладай сезінеді. Ол үшін бұл сәт жай ғана рәсім емес, ұзаққа созылған емнің бақытты аяқталуы болады.

Оқиға туралы әлеуметтік желідегі жазбаларда баланың кейін қайтыс болғаны және соңғы күндерін аурудан қорықпай, жазылып кеткеніне сеніп өткізгені айтылады.

Бұл әсерлі оқиға әлеуметтік желілерде кең тарап, көптеген адамның көңілін толқытты. Онда ананың баласын ауыр шындықтан қорғауға тырысуы, оның психологиялық жағдайын сақтау және соңғы сәтке дейін үміт сыйлау мәселелері көрініс тапқан.

ОмарДжеван АрджаАвстралия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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