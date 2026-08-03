Қайтыс боларынан бір күн бұрын да студенттеріне баға қойған ұстаз
АҚШ-тың Техас штатында математика пәнінен сабақ берген Мануэль Алехандро Наварро жағдайы ауыр болып ауруханада жатқанына қарамастан, студенттерінің тапсырмаларын тексеріп шықты.
Ол жансақтау бөліміне түсер алдында студенттерінің жұмыстарын қорытынды бағалап үлгерген. Жақындарының айтуынша, Наварро үшін студенттерінің білім алып, бағаларын уақытында білуі өте маңызды болған.
Отбасы мүшелері оны кәсібіне адал, жауапкершілікті соңына дейін сезінген адам ретінде еске алуда. Ол ауыр жағдайына қарамастан, мұғалім ретіндегі міндетін бірінші орынға қойған.
Мануэль Алехандро Наварро тапсырмаларды толық бағалап болғаннан кейін, келесі күні 66 жасында қайтыс болды. Оның бұл әрекетін көпшілік шынайы ұстаздықтың, мейірімнің және мамандыққа адалдықтың үлгісі ретінде қабылдауда.
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