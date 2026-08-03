Әлемде мойындалмаған жаңа мемлекет: Вердис Еркін Республикасы

·18.9K·Әлем
Әлемде мойындалмаған жаңа мемлекет: Вердис Еркін Республикасы

Қазіргі таңда әлемнің дерлік барлық аумағы картаға түсіріліп, белгілі бір мемлекеттердің бақылауында. Сондықтан қазіргі заманда жаңа мемлекет құру іс жүзінде мүмкін емес сияқты. Алайда Хорватия мен Сербия шекарасындағы Дунай бойында бұған қарама-қайшы пікір айтатын ерекше жоба бар.

Әңгіме екі мемлекет арасындағы даулы аумақтардың бірінде құрылған Вердис Еркін Республикасы туралы болып отыр. Бұл аумақ Хорватия мен Сербия арасындағы шекара мәселелеріне байланысты күрделі мәртебеге ие.

Жобаның негізін 2019 жылы Даниэль Джексон қалаған. Ол кезде Джексон әлі кәмелетке толмаған болатын. Джексон мен оның жақтастары Вердисті жай ғана интернеттегі әзіл ретінде қалдырмай, оған тән мемлекеттік рәміздер жасауға кірісті.

Жоба аясында ту, әнұран, Конституция және басқа да мемлекеттік атрибуттар әзірленді. Сонымен қатар Вердис өзін тәуелсіз мемлекет ретінде танытуға тырысып келеді.

Алайда Вердис Еркін Республикасын әзірге БҰҰ немесе әлемдегі бірде-бір мемлекет ресми түрде мойындаған жоқ. Сондықтан ол халықаралық деңгейде тәуелсіз мемлекет ретінде танылмаған.

Соған қарамастан, Вердис жобасы қазіргі әлемде «жаңа мемлекет» құру идеясының қаншалықты ерекше сипат алуы мүмкін екенін көрсететін қызықты мысалдардың бірі болып қала береді.

ВердисХорватияСербияДунайДэниел Джексон
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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