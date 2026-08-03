Краснодар өлкесіндегі жағажайдағы дрон трагедиясы: 6 адам қаза тапты
Ресейдің Краснодар өлкесіндегі Архипо-Осиповка курортты елді мекенінде дрон сынықтары жағалауға құлап, адамдар арасында жарылыс болды. Краснодар губернаторы Вениамин Кондратьевтің ашық ресми арнасындағы соңғы расталған мәліметке сәйкес, кемінде 6 адам қаза тапқан, олардың үшеуі — балалар. Зардап шеккендер саны шамамен 40 адамға жеткен.
Кейінгі кейбір хабарламаларда қаза тапқандар саны 7 адам, ауруханаға жатқызылғандар 21 адам екені айтылуда. Алайда 3 тамыз кешіндегі жағдай бойынша бұл сандар Краснодар өлкесі басшысының ашық ресми парақшасында әлі расталмаған. Сондықтан мақалада ресми дереккөздегі соңғы расталған көрсеткіштер негізге алынды.
Демалушылар болған жағалауға сынықтар құлады
Оқиға Геленджик қалалық округіне қарайтын Архипо-Осиповкада жазғы маусым қызған кезде болды. Өлкенің жедел штабы жағалауға ұшқышсыз аппарат сынықтары түскенін хабарлады.
Әлеуметтік желілерде тараған бейнелерде адамдар жағажайда және суда болған кезде әуеден түскен нысанның жарылғаны көрінеді. Алайда бейненің нақты орны, түсірілген уақыты және ондағы аппараттың жай-күйін тәуелсіз түрде толық растау мүмкін емес.
Краснодар губернаторының алғашқы хабарламасында 3 адамның қаза тапқаны және 13 адамның, оның ішінде балалардың жараланғаны айтылды. Кейін қаза тапқандар саны 6 адамға, ал зардап шеккендер саны шамамен 40 адамға жеткені мәлім болды. Олардың 17-сі Геленджик, Туапсе округі және Горячий Ключтегі медициналық мекемелерге жеткізілді.
Зардап шеккендердің арасында балалар да бар
Ресми хабарламада қаза тапқан алты адамның үшеуі балалар екені айтылған. Зардап шеккендердің арасында кәмелетке толмағандар да бар.
Ресей Денсаулық сақтау министрлігінің өкіліне сілтеме жасап тараған мәліметтерде төрт науқастың, оның ішінде екі баланың жағдайы ауыр екені айтылуда. Оқиғаға қатысты медициналық ақпарат жаңартылып жатқандықтан, сандар өзгеруі мүмкін.
Көрсеткіш
Ашық ресми дереккөздегі соңғы сан
Қаза тапқандар
6 адам
Олардың арасындағы балалар
3 адам
Зардап шеккендер
Шамамен 40 адам
Медициналық мекемелерге жеткізілгендер
17 адам
Дрон жағажайға тікелей соқты ма?
Оқиғаның негізгі даулы тұсы — ұшқышсыз аппараттың жағалауға қалай түскені.
Ресей билігі мұны Украина тарапынан азаматтық инфрақұрылым мен бейбіт тұрғындарға бағытталған шабуыл деп бағалауда. Губернатор оқиғаны «мақсатты соққы» деп атады. Бұл — Ресей тарапының ресми ұстанымы.
Украинаға қатысы бар кейбір Telegram арналары дрон радиоэлектрондық күрес құралдарының әсерінен басқарудан айырылып, жағажайға құлауы мүмкін деген нұсқаны таратты. Бұл мәлімдеме де әзірге тәуелсіз немесе ресми техникалық қорытындымен расталған жоқ.
Сондықтан қазіргі кезеңде мына сұрақтарға нақты жауап жоқ:
аппарат нысанаға тікелей бағытталды ма;
ол әуе шабуылына қарсы қорғаныс немесе радиоэлектрондық күрес әсерінен бағытын өзгертті ме;
адамдарға негізгі зиян жарылыстан ба, әлде сынықтардан ба келді;
ұшқышсыз аппараттың нақты түрі және оның жауынгерлік бөлігі қандай болды.
Соңғы қорытынды аппарат қалдықтары, жарылыс нүктесі және бейнелер сараптамасынан кейін жасалуы мүмкін.
Ескерту жүйесіне қатысты сұрақтар туындады
Жергілікті тұрғындар мен демалушылардың кейбірі елді мекенде сирена естілмегенін айтты. «Осторожно, новости» мәліметінше, Геленджик басшысы дрон қаупі туралы хабарлаған, алайда аз уақыттан кейін қауіптің жойылғаны жарияланған.
Геленджик басшысы Алексей Богодистовтың ресми арнасында ұшқышсыз ұшу аппараттары қаупі туралы хабарламалар, сиреналардың іске қосылғаны және тұрғындардың ғимараттарға кіріп, «екі қабырға» ережесі бойынша паналауы керектігі туралы нұсқаулар тұрақты түрде жарияланған. Онда қауіп жойылғанға дейін пананы тастамау сұралған.
Алайда қалалық жалпы ескертудің Архипо-Осиповканың барлық бөлігінде бір уақытта әрі жеткілікті деңгейде естілген-естілмегені жеке тексеруді қажет етеді. Бұл мәселе әсіресе маңызды, өйткені жағажайдағы адамдар ашық жерде болған және тез паналау мүмкіндігі шектеулі еді.
Қауіп жойылғаннан кейін не болды?
Богодистовтың ашық парақшасында дрон қаупі, сиреналардың іске қосылғаны және кейін қауіптің жойылғаны туралы бірнеше дәйекті хабарлама бар. Ресми нұсқауларда адамдардан көлікті баспана ретінде пайдаланбау, жертөлеге, цоколь қабатына немесе терезесі жоқ бөлмеге кіру сұралған.
Енді тергеу мен қызметтік тексерулер мына жайттарды анықтауы керек:
қауіп сигналы қашан қабылданғанын;
Архипо-Осиповкада сиреналар қашан іске қосылғанын;
қауіпті жоюға қандай ақпарат негіз болғанын;
жағажай әкімшілігі демалушыларды шығарған-шықпағанын;
жағалауда жақын маңда қауіпсіз орындар мен әрекет ету жоспары болған-болмағанын.
Қаза тапқандар саны неге әртүрлі көрсетілуде?
Ірі төтенше оқиғалардан кейінгі алғашқы сағаттарда сандар жиі өзгереді. Кейбір зардап шеккендер ауруханаларға өз бетімен жүгінеді, ауыр жараланғандар басқа мекемелерге ауыстырылады, ал бастапқы тізімдер қайта тексеріледі.
Сондықтан кейбір дереккөздерде 7 адамның қаза тапқаны және 21 адамның ауруханаға жатқызылғаны айтылғанымен, ашық ресми дереккөздегі соңғы жаңартуда 6 құрбан, шамамен 40 зардап шеккен адам және ауруханаға жатқызылған 17 науқас көрсетілген.
Бұл сандар да кейін өзгеруі мүмкін.
Архипо-Осиповкада төтенше жағдай қызметтері жұмыс істеп жатыр
Оқиға орнында жедел жәрдем, құтқару, құқық қорғау және арнайы қызметтер жұмыс жүргізуде. Краснодар өлкесінің басшысы жергілікті билікке қаза тапқандардың отбасылары мен зардап шеккендерге қажетті көмек көрсетуді тапсырды.
Қазіргі уақытта негізгі міндеттер — ауыр науқастардың өмірін сақтап қалу, қаза тапқандардың жеке басын анықтау және аппараттың жағалауға құлауына әкелген оқиғалар тізбегін қалпына келтіру.
Архипо-Осиповкадағы трагедия дрон шабуылы қаупі тек әскери немесе өнеркәсіп нысандарымен шектелмейтінін тағы бір көрсетті. Курорт маусымында мыңдаған адам жиналатын жағажайлар үшін жедел ескерту, нақты эвакуация жоспары және жақын маңдағы паналау орындары мәселесі енді жеке талқыланады деп күтілуде.
Сіздіңше, әуе қаупі жарияланған кезде жағажайлар дереу жабылуы керек пе? Пікіріңізді қалдырып, мақаланы достарыңызбен Telegram немесе басқа әлеуметтік желілерде бөлісіңіз!
…