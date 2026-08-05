Шоколад пен қуаныш: 106 жастағы Эдит Хилл ұзақ өмір сүру құпиясын айтты
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Британиялық 106 жастағы Эдит Хиллден ұзақ өмір сүру құпиясын сұрағанда, ол өте қарапайым жауап береді. Оның айтуынша, тәуелсіз өмір сүру, шоколад жеу және мерекелеуге уақыт табу өмірден ләззат алуға көмектескен.
1919 жылы туған Эдит Екінші дүниежүзілік соғыс пен одан кейінгі кезеңдегі көптеген ірі тарихи оқиғалардың куәсі болды. Соған қарамастан, ол ұзақ өмір сүрудің негізгі шарттарының бірі күнделікті өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағалау деп санайды.
Эдиттің кеңестері әлеуметтік желілерде кең тарап, көпшіліктің назарын аударды. Оның пікірінше, бақытты өмір сүру үшін әрдайым күрделі тәртіптер қажет емес. Кейде жақсы көңіл-күй, тәуелсіздік және сүйікті тәттінің өзі жеткілікті.
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