Әкесінің паспортына қара қаламмен «шығармашылық» жасаған баланың әрекеті көпшіліктің назарын аударды
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Қытайда тараған оқиғаға сәйкес, кішкентай бала әкесінің паспортын қара қаламмен шимайлап тастаған. Құжат баланың қолына түскеннен кейін аз уақыт ішінде түрлі суреттерге толып кеткен.
Әкесі паспорттағы өзгерісті жолға шыққаннан кейін байқағаны айтылуда. Баланың сызған сызықтары жеке мәліметтер мен құжатты автоматты түрде оқу үшін арналған бөлікті жауып қалған. Нәтижесінде паспорт шекаралық бақылаудан өтуге жарамсыз болып шыққан.
Хабарларда ер адамның сапарын жалғастыра алмағаны және басынан өткен жағдайды интернетке жариялағаны айтылған. Оқиға миллиондаған қолданушы арасында талқыланды.
Көптеген ата-аналар осы оқиғадан кейін паспорт пен басқа да маңызды құжаттарды балалардан алысырақ жерге қою керегін жазған.
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