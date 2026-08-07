Актриса Кэмерон Диас 53 жасында үшінші рет ана атанды

·10.4K·Әлем
Актриса Кэмерон Диас 53 жасында үшінші рет ана атанды

Актриса Кэмерон Диас отбасы құрып, балалы болу үшін бәріне ортақ жалғыз жас болмайтынын өз өмірімен көрсетіп келеді. Ол алғаш рет 47 жасында ана атанды, кейін 51 жасында екінші, ал 53 жасында үшінші баласын дүниеге әкелді. 2026 жылғы мамырда оның жұбайы Бенджи Мэдден үшінші балаларының дүниеге келгенін хабарлады.

Кэмерон Диас ана болу туралы сөз еткенде, бірде әзілдеп, ендігі басты мақсаты 107 жасқа дейін өмір сүру екенін айтқан. Актрисаның сөзінше, ол балаларымен мүмкіндігінше көп уақыт өткізгісі келеді.

Диас ұзақ жылдар бойы актерлік мансабы мен жеке өміріне көңіл бөлді. Оның ана атануды салыстырмалы түрде кеш бастауы отбасы құру үшін бәріне бірдей «дұрыс уақыт» болмайтынын көрсетеді.

Кэмерон ДиасБенджи Мэдден
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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