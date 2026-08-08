Жиын емес, әйелдің макияжы интернетте қызу талқылауға себеп болды
2026 жылғы 3 тамызда муниципалитетте кезекті бюджет талқылауына арналған жиын өтті. Ұйымның ресми Facebook парақшасында іс-шара туралы есеп пен суреттер жарияланғаннан кейін, пайдаланушылар талқыланған мәселелерден гөрі әкімшілік басшысы Таснине ханымның жарқын әрі ерекше макияжына көбірек назар аударды.
Шенеуніктің суреті қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде кең тарап, миллиондаған рет қаралды және мыңдаған пайдаланушы бөлісті. Оның сыртқы келбетіне қатысты түрлі пікірлер айтылып, жағымды да, жағымсыз да пікірлер қалдырылды.
Ал Таснине ханым өзіне айтылған пікірлерге әзілмен, сонымен бірге нық түрде жауап берді. Ол тіпті жеке басына тиетін және қорлайтын пікірлер қалдырған кейбір пайдаланушыларды сотқа беру мәселесін қарастырып жатқанын мәлімдеді.
Алайда желі пайдаланушыларының басым бөлігі шенеунікті қолдады. Олар оның сыртқы келбетінен гөрі, өз міндетін адал әрі жемқорлықсыз атқаруы маңызды екенін атап өтіп, «Ең бастысы — оның қалай боянатыны емес, адал жұмыс істеуі» деген пікір білдірді.
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