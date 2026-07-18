Юлдуз Усмонова имижини ўзгартириб, янги кўринишда намоён бўлди! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Юлдуз Усмонова ижтимоий тармоқларда янги кўриниши билан боғлиқ видеоларни жойлади. Унда хонанда имижини ўзгартириш жараёнида экани акс этган.
Видео лавҳаларда санъаткор замонавий соч турмагини танлаб, сочини кестираётганини кўриш мумкин. Стилист хонанданинг юз тузилиши ва умумий услубига мос вариантни танлаган.
Янги соч турмаги мухлислар томонидан илиқ қабул қилинди. Изоҳларда фойдаланувчилар Юлдуз Усмонованинг ўзгарган кўриниши чиройли чиққанини, соч турмаги унга ярашганини ёзишмоқда.
Хонанданинг бундай ўзгариши ижтимоий тармоқларда тезда муҳокамага сабаб бўлди. Кузатувчилар видеога муносабат билдиришда давом этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…