Джеки Чан рэпер Miyagi әндеріне билеп, желіде жұрттың назарын аударды!
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Джеки Чан Қазақстандағы түсірілімдерден кейін ұйымдастырылған кеште рэпер Miyagi-мен бірге уақыт өткізді. Шарадан түсірілген видеолар әлеуметтік желілерде тез тарап, жанкүйерлердің назарын аударды.
Кадрларда танымал актер Miyagi-дің әндері шырқалып жатқанда, Джеки Чан оларға қосылып ән айтып тұрғаны көрінеді. Джеки Чан әуенге еркін билеп, осетин әншісін құшақтап, онымен бірге суретке түскен.
Екі танымал өнер иесінің бір ортада кездесуі желі қолданушыларының қызығушылығын тудырды. Әсіресе Джеки Чанның Miyagi әндеріне таныс адамдай қосылып ән айтқаны көпшілікті таңғалдырды.
Кештен тараған қысқа үзінділер түрлі парақшаларда бөлісіліп, Джеки Чан мен Miyagi арасындағы шынайы қарым-қатынас талқыланып жатыр.
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