7000 інжулі көйлек: Айшвария Райдың Канн кинофестиваліндегі төртінші образы көрсетілді
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Айшвария Рай Баччанның 2026 жылғы Канн кинофестиваліне таңдаған төртінші образы көрсетілді. Бұл жолы актриса «Тони Уорд Кутюр» арнайы тапсырыспен тіккен ақ түсті көйлекпен көрінді.
Көйлекті жасауға 600 сағаттан астам қол еңбегі жұмсалған. Ол 7000-нан астам қолмен тігілген інжумен безендірілген. Көйлектің мүсінді силуэтін жасау үшін шамамен 40 метр жібек тафта матасы пайдаланылған.
Ақ түс, көлемді құрылым және ұсақ інжу әшекейлері актрисаның фестивальдегі бұл образын өзгелерден ерекшелендірді. Айшвария Райдың Канндағы әрбір шығуы сәнқойлардың талқысына түсіп келеді. Оның төртінші көйлегі де әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудырды.
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