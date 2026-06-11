Как фрагментация мира наносит удар по мировой автомобильной промышленности

·8·Авто
Как фрагментация мира наносит удар по мировой автомобильной промышленности

Глобальный объем продаж всегда был главным секретом успеха в автомобильной промышленности. Однако, поскольку разрыв между регионами увеличивается до уровней, не наблюдавшихся в последние десятилетия, этот принцип находится под серьезной угрозой. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Растущие различия в технических регламентах, требованиях покупателей и государственном протекционизме на разных рынках вынуждают автопроизводителей применять более локализованный подход. Это негативно сказывается на способности компаний продавать большие объемы продукции и получать прибыль за счет единых платформ.

В настоящее время такие гиганты, как Toyota, BMW и Mercedes-Benz, вынуждены разрабатывать отдельные стратегии для каждого региона. Например, в то время как Европа требует соблюдения строгих экологических норм и перехода на электромобили, на других рынках по-прежнему сохраняется высокий спрос на двигатели внутреннего сгорания и гибридные модели.

Давление со стороны китайских брендов, таких как BYD, а также пошлины, вводимые США и Европейским союзом, разрывают глобальные цепочки поставок. В результате автопроизводители вместо сокращения расходов вынуждены тратить дополнительные средства на адаптацию к специфическим требованиям каждого отдельного рынка.

АвтомобилиЭкономикаЭлектромобилиГлобальный РынокПромышленность
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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