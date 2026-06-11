Опубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и Honda

Аналитики изучили данные более 174 миллионов автомобилей и определили, какие бренды с наибольшей вероятностью способны преодолеть отметку в 400 тысяч километров без серьезных поломок.

Известная исследовательская компания иСиКарс представила новый рейтинг долговечности автомобилей. Результаты показали, что японский автопром по-прежнему удерживает лидерство в этой области. Первые четыре строчки рейтинга заняли японские бренды: Toyota, Lexus, Honda и Acura.

Абсолютным лидером списка стала Toyota. По расчетам, вероятность того, что автомобили этого бренда преодолеют рубеж в 400 тысяч километров, составляет 17,8%. Это почти в 3,7 раза выше среднего показателя по всей автомобильной индустрии.

В десятку лучших также вошли бренды GMC, Tesla, Chevrolet, Cadillac, Mazda и Ram. При этом Tesla привлекла внимание как единственный производитель электромобилей, вошедший в шестерку лидеров.

На нижних строчках рейтинга расположились европейские бренды, такие как BMW, Audi и Land Rover. Самые низкие показатели надежности были зафиксированы у автомобилей Jaguar, MINI и Масерати.

Эксперты отмечают, что даже в эпоху развития современных технологий производство автомобилей, способных без серьезных проблем преодолеть 400 тысяч километров, остается сложной задачей для многих компаний.