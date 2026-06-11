РЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душ

·9·Авто
РЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душ

«Российские железные дороги» (РЖД) раскрыли подробности о спальных вагонах (СВ) нового поколения с увеличенным габаритом Т. Одной из ключевых особенностей новой модели стала вместимость: она позволяет перевозить на 11% больше грузов и пассажиров по сравнению со стандартными вагонами. Об этом сообщает официальный информационный канал компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Габариты вагона существенно изменились: его длина увеличилась на 73 сантиметра, а ширина — на 28 сантиметров. Благодаря такому расширению длина спальных мест достигла 2 метров, что на 16 сантиметров больше текущего стандарта. Эти изменения призваны обеспечить дополнительный комфорт для пассажиров во время поездки.

Для удобства пассажиров в каждом вагоне планируется установка отдельной душевой кабины. Также увеличено пространство для хранения багажа, а каждое место будет оснащено индивидуальными подлокотниками. Данный проект реализуется в сотрудничестве с компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме были представлены четыре варианта интерьера нового вагона. По результатам голосования большинство (45%) предпочли дизайн в темно-синих тонах. Представители РЖД отметили, что выбор цвета — это лишь первый этап, и теперь ведется работа по подбору качественных материалов с соблюдением баланса эстетики и практичности.

РЖДЖелезная ДорогаВагон СВТрансмашхолдингРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Опубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и HondaОпубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и HondaСегодня, 14:29Суперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/чСуперкар Денза З представлен с мощностью 1582 л.с. и скоростью 350 км/чСегодня, 13:52МГ представит новый компактный электромобиль в ГудвудеМГ представит новый компактный электромобиль в ГудвудеСегодня, 10:51«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 снижены«Китайский Cadillac» подешевел: цены на GAC GS8 сниженыСегодня, 07:52Лучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 TouringЛучший водительский автомобиль Британии 2026 года: Porsche 911 GT3 TouringСегодня, 06:57Возрождение бренда Fiat: Путь от кризиса к успехуВозрождение бренда Fiat: Путь от кризиса к успехуСегодня, 05:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая