РЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душ

«Российские железные дороги» (РЖД) раскрыли подробности о спальных вагонах (СВ) нового поколения с увеличенным габаритом Т. Одной из ключевых особенностей новой модели стала вместимость: она позволяет перевозить на 11% больше грузов и пассажиров по сравнению со стандартными вагонами. Об этом сообщает официальный информационный канал компании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Габариты вагона существенно изменились: его длина увеличилась на 73 сантиметра, а ширина — на 28 сантиметров. Благодаря такому расширению длина спальных мест достигла 2 метров, что на 16 сантиметров больше текущего стандарта. Эти изменения призваны обеспечить дополнительный комфорт для пассажиров во время поездки.

Для удобства пассажиров в каждом вагоне планируется установка отдельной душевой кабины. Также увеличено пространство для хранения багажа, а каждое место будет оснащено индивидуальными подлокотниками. Данный проект реализуется в сотрудничестве с компанией «Трансмашхолдинг» (ТМХ).

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме были представлены четыре варианта интерьера нового вагона. По результатам голосования большинство (45%) предпочли дизайн в темно-синих тонах. Представители РЖД отметили, что выбор цвета — это лишь первый этап, и теперь ведется работа по подбору качественных материалов с соблюдением баланса эстетики и практичности.