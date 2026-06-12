Xiaomi представляет новый автомобиль с увеличенным запасом хода

·23·Авто
Xiaomi представляет новый автомобиль с увеличенным запасом хода

Китайская корпорация Xiaomi, гигант мира смартфонов, активно работает над своим очередным амбициозным проектом, стремясь расширить и укрепить позиции на мировом автомобильном рынке. Ворвавшись в автоиндустрию со своим успешным электроседаном СУ7, бренд теперь разрабатывает новый суперкар, способный бросить серьезный вызов таким мировым конкурентам, как Tesla и BYD, и обеспечить рекордный запас хода на одном заряде.

Reuters сообщает со ссылкой на надежные источники, что Xiaomi официально подала техническую документацию на новую модель автомобиля в соответствующие государственные органы и регуляторы Китая. Самое интересное заключается в том, что, в отличие от традиционных электромобилей, это транспортное средство будет базироваться на комбинации электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания, то есть обладать революционной технологией EREV (Экстендед Ранге Электрик Вехикле) с увеличенным запасом хода.

Что такое технология EREV и как она работает?

Главный секрет этой современной технологии заключается в том, что движение не прекращается даже при полной разрядке аккумулятора автомобиля. Установленный в конструкции машины малолитражный бензиновый двигатель выполняет роль генератора, непрерывно вырабатывая электроэнергию для батареи во время движения. В результате автомобиль получает возможность преодолевать гораздо большие расстояния без каких-либо проблем по сравнению с обычными электрокарами.

С основными преимуществами автомобиля нового поколения перед традиционными электрокарами и его стратегическим значением на рынке можно ознакомиться в следующей таблице:

Тип технологии

Основной принцип работы

Главное преимущество

Предпочтительные регионы

Направление конкуренции

EREV (Увеличенный запас)

Электродвигатель + небольшой бензиновый генератор

Отсутствие зависимости от зарядных станций

Страны с неразвитой инфраструктурой

Широкий сегмент моделей Tesla и BYD

По мнению отраслевых аналитиков и ведущих экспертов, данная модель имеет стратегическое значение для будущего компании Xiaomi. Первый «первенец» бренда, электромобиль СУ7, добился громкого успеха на внутреннем рынке Китая, успешно конкурируя с Tesla Model 3. Теперь руководство компании предлагает этот гибридный вариант, чтобы охватить более широкие и доступные сегменты рынка.

Разумное решение проблем глобального рынка и инфраструктуры

Эксперты особо отмечают, что автомобили с системой EREV пользуются высоким спросом, особенно в регионах, где сеть зарядных станций еще не развита, а также среди водителей, совершающих поездки на дальние расстояния. Поэтому с помощью этой технологической новинки Xiaomi стремится значительно увеличить свою долю не только на внутреннем рынке Китая, но и в ближайшем будущем на международной арене, в частности, на рынках развивающихся стран.

В последние годы выход известных мировых производителей смартфонов в автомобильную индустрию стал стремительным. Xiaomi, конкурирующая с проектами Илона Маска в Кремниевой долине, является одним из самых активных участников, инвестируя миллиарды долларов в создание транспортных средств нового поколения. Ожидается, что успех проекта определит глобальную автостратегию компании на ближайшее будущее.

Следите за последними революционными изменениями в мировой автоиндустрии, горячими презентациями Xiaomi и других технологических гигантов, а также эксклюзивными новостями из мира автомобилей вместе с нами на страницах Замин!

XiaomiSU7TeslaBYDReuters
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На заводе Haval в России выпущен 500-тысячный автомобиль: Джолион лидируетНа заводе Haval в России выпущен 500-тысячный автомобиль: Джолион лидируетСегодня, 07:30Почему новый Honda Прелуде был признан лучшим гибридом 2026 годаПочему новый Honda Прелуде был признан лучшим гибридом 2026 годаСегодня, 06:58Элисе, Эвокуе и Корветте: Путешествие в мир дизайнера Джулиана ТомсонаЭлисе, Эвокуе и Корветте: Путешествие в мир дизайнера Джулиана ТомсонаСегодня, 05:54Новый кроссовер Lada Azimut продемонстрировал выносливость от –40 до +60 градусовНовый кроссовер Lada Azimut продемонстрировал выносливость от –40 до +60 градусовВчера, 17:26РЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душРЖД представили спальные вагоны нового поколения: больше пространства и отдельный душВчера, 15:23Опубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и HondaОпубликован рейтинг надежности автомобилей, возглавляемый Toyota, Lexus и HondaВчера, 14:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
Третье поколение BYD Юан Plus будет представлено 21 мая
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая