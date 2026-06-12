Xiaomi представляет новый автомобиль с увеличенным запасом хода

Китайская корпорация Xiaomi, гигант мира смартфонов, активно работает над своим очередным амбициозным проектом, стремясь расширить и укрепить позиции на мировом автомобильном рынке. Ворвавшись в автоиндустрию со своим успешным электроседаном СУ7, бренд теперь разрабатывает новый суперкар, способный бросить серьезный вызов таким мировым конкурентам, как Tesla и BYD, и обеспечить рекордный запас хода на одном заряде.

Reuters сообщает со ссылкой на надежные источники, что Xiaomi официально подала техническую документацию на новую модель автомобиля в соответствующие государственные органы и регуляторы Китая. Самое интересное заключается в том, что, в отличие от традиционных электромобилей, это транспортное средство будет базироваться на комбинации электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания, то есть обладать революционной технологией EREV (Экстендед Ранге Электрик Вехикле) с увеличенным запасом хода.

Что такое технология EREV и как она работает?

Главный секрет этой современной технологии заключается в том, что движение не прекращается даже при полной разрядке аккумулятора автомобиля. Установленный в конструкции машины малолитражный бензиновый двигатель выполняет роль генератора, непрерывно вырабатывая электроэнергию для батареи во время движения. В результате автомобиль получает возможность преодолевать гораздо большие расстояния без каких-либо проблем по сравнению с обычными электрокарами.

С основными преимуществами автомобиля нового поколения перед традиционными электрокарами и его стратегическим значением на рынке можно ознакомиться в следующей таблице:

Тип технологии Основной принцип работы Главное преимущество Предпочтительные регионы Направление конкуренции EREV (Увеличенный запас) Электродвигатель + небольшой бензиновый генератор Отсутствие зависимости от зарядных станций Страны с неразвитой инфраструктурой Широкий сегмент моделей Tesla и BYD

По мнению отраслевых аналитиков и ведущих экспертов, данная модель имеет стратегическое значение для будущего компании Xiaomi. Первый «первенец» бренда, электромобиль СУ7, добился громкого успеха на внутреннем рынке Китая, успешно конкурируя с Tesla Model 3. Теперь руководство компании предлагает этот гибридный вариант, чтобы охватить более широкие и доступные сегменты рынка.

Разумное решение проблем глобального рынка и инфраструктуры

Эксперты особо отмечают, что автомобили с системой EREV пользуются высоким спросом, особенно в регионах, где сеть зарядных станций еще не развита, а также среди водителей, совершающих поездки на дальние расстояния. Поэтому с помощью этой технологической новинки Xiaomi стремится значительно увеличить свою долю не только на внутреннем рынке Китая, но и в ближайшем будущем на международной арене, в частности, на рынках развивающихся стран.

В последние годы выход известных мировых производителей смартфонов в автомобильную индустрию стал стремительным. Xiaomi, конкурирующая с проектами Илона Маска в Кремниевой долине, является одним из самых активных участников, инвестируя миллиарды долларов в создание транспортных средств нового поколения. Ожидается, что успех проекта определит глобальную автостратегию компании на ближайшее будущее.

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