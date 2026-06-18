Масерати обновляет свои самые популярные модели: Грантурисмо и Грекале стали агрессивнее

·6·Авто
Масерати обновляет свои самые популярные модели: Грантурисмо и Грекале стали агрессивнее

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Масерати радикально обновляет свои модели Грантурисмо, Гранкабрио и Грекале. Это обновление охватывает не только внешний вид, но и технические возможности, воплощая новый язык дизайна, заимствованный у флагманских суперкаров бренда. Обновленные модели стали еще мощнее и оснащены современными технологиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

По словам главы отдела дизайна Клауса Буссе, новый облик был вдохновлен суперкаром МКПура, что придает автомобилям более агрессивный и спортивный вид. Передняя часть автомобилей стала ниже и шире, что визуально подчеркивает их устойчивость на дороге. Дизайнеры называют это «целевой элегантностью», где каждая линия служит не только эстетике, но и аэродинамической эффективности.

Техническая мощность и новые возможности

3,0-литровый двухтурбированный двигатель В6 в моделях Грантурисмо и Гранкабрио Трофео был значительно усилен. Теперь этот агрегат выдает 582 лошадиные силы, что на 40 л.с. больше предыдущего показателя. Инженеры добились более спортивного опыта вождения за счет увеличения давления наддува и улучшения линейности работы двигателя.

Как отметил глава инженерного отдела Масерати Давиде Данезин, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач также была перенастроена. Это ускорило переключение передач и повысило динамику автомобиля. Кроме того, обновленная выхлопная система была адаптирована для создания более мощного и приятного звучания при езде.

Еще одним важным нововведением стало внедрение режима вождения «Кунтрй» (сельский). Этот режим предназначен для передвижения по неровным дорогам и поднимает клиренс автомобиля на 25 мм. При этом амортизаторы становятся мягче, а мощность двигателя передается более плавно. Это позволяет использовать модели Масерати ежедневно даже в условиях неидеального дорожного покрытия.

Революция в электрических моделях

В электрических моделях Грантурисмо и Гранкабрио Фолгоре мощность осталась прежней, однако запас хода на одном заряде значительно увеличился. Вместо прежних 450 км (280 миль) этот показатель теперь достиг 540 км (335 миль). Это было достигнуто благодаря следующим технологическим решениям:

  • система автоматического отключения переднего двигателя, когда он не требуется (например, при движении по трассе с постоянной скоростью);
  • снижение сопротивления качению колес;
  • оптимизация алгоритмов управления электроникой для повышения эффективности в реальных условиях.
Интерьер автомобилей также не остался без внимания. В салонах Грантурисмо и Гранкабрио использованы новые материалы, а кнопки переключения передач заменены на сенсорные металлические элементы с тактильной отдачей (хаптик фидбак). По данным иксбт.ком, эти изменения призваны еще больше укрепить позиции бренда Масерати на рынке роскошных спортивных автомобилей.

MaseratiGranturismoАвтомобилиТехнологииСуперкары
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор

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