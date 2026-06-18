BMW представила новый электрический седан и3: более 900 км на одном заряде

Немецкий концерн BMW начал прием заказов на новый BMW и3 — полностью электрическую версию 3 Сериес, одной из самых популярных линеек бренда. Этот автомобиль стал одним из важнейших шагов в истории марки и, как ожидается, установит новые стандарты на рынке электромобилей не только своим дизайном, но и техническими возможностями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

По данным издания Autocar, начальная стоимость нового седана BMW и3 на рынке Великобритании установлена на уровне 53 005 фунтов стерлингов. Хотя этот показатель выше, чем у предыдущих моделей с двигателем внутреннего сгорания и гибридов, автомобиль значительно дешевле своего основного конкурента — Mercedes-Benz C-Class Электрик (57 995 фунтов стерлингов). Модель стала вторым автомобилем, построенным на абсолютно новой платформе Неуе Классе.

Техническая революция и рекорд пробега

Новый BMW и3 впечатляет своими техническими характеристиками. Автомобиль оснащен никель-марганец-кобальтовой (НМК) батареей емкостью 108 кВт·ч, которая позволяет проехать 567 миль (примерно 912 километров) на одном заряде. По этому показателю он обходит почти все электромобили на рынке, немного уступая лишь обновленной модели Mercedes-Benz EQS.

Инженеры отмечают, что такой высокой эффективности удалось достичь благодаря аэродинамической конструкции автомобиля. Благодаря платформе Ген6 сиденья закреплены непосредственно на аккумуляторном блоке, что позволило снизить линию крыши и уменьшить сопротивление воздуха. Кроме того, днище автомобиля спроектировано полностью гладким и закрытым.

Быстрая зарядка и планы на будущее

В вопросах зарядки BMW и3 также претендует на лидерство. На станциях постоянного тока (ДК) мощностью 400 кВт автомобиль может восполнить заряд для пробега в 249 миль (400 км) всего за 10 минут. Мощность зарядки переменным током (АК) составляет 22 кВт.

На начальном этапе автомобиль будет продаваться только в версии 50 xDrive (полный привод).

В будущем будет выпущена универсальная версия Touring.

А в 2028 году для любителей спорта планируется представить мощную модель М3 EV.

Стоит отметить, что BMW не отказывается и от традиционных моделей 3 Сериес с ДВС. Компания продолжит обновлять седаны с двигателями внутреннего сгорания, внедряя новый дизайн и технологии, и продавать их параллельно с электрической версией. Это позволит покупателям выбирать исходя из своих потребностей.

Учитывая, что на автомобильном рынке Узбекистана электромобили бренда BMW, в частности модели и4 и иКс, становятся все более популярными, новый седан и3 может занять сильные позиции в местном премиум-сегменте. Особенно привлекательным для дальних поездок выглядит запас хода более 900 километров на одной зарядке.