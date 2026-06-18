Переход на электромобили в Европе замедляется из-за неопределенности в законодательстве

·3·Авто
Переход на электромобили в Европе замедляется из-за неопределенности в законодательстве

Крупные владельцы автопарков и бизнес-структуры в Европе и Великобритании пересматривают свои планы по полному переходу транспорта на электрическую тягу. Причиной называют частые изменения в регулирующем законодательстве и неопределенность в будущей налоговой политике. Результаты последнего исследования, проведенного лизинговой компанией Алфабет, показывают, что интерес корпоративных клиентов к устойчивому развитию и экологически чистому транспорту упал до самого низкого уровня за последние годы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

Согласно отчету Алфабет по мониторингу выбросов европейских автопарков на 2026 год, лишь 50% операторов в регионе учитывают экологические факторы в своих планах. Это самый низкий показатель за всю историю исследований, проводимых с 2023 года. 60% опрошенных отметили, что законодательная неопределенность негативно влияет на процесс принятия решений. Это служит серьезным препятствием на пути к полной электрификации автомобильного рынка.

Политические решения и рыночная конъюнктура

Одной из основных причин такой ситуации стало смягчение Европейским союзом целей по сокращению выбросов КО2 на 2021–2035 годы. Если изначально предполагалось 100-процентное сокращение вредных выбросов для новых автомобилей, то позже этот показатель был снижен до 90%. Оставшиеся 10% доли решили покрыть за счет низкоуглеродистой стали и альтернативных видов топлива. Это изменение значительно продлило срок службы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей на рынке.

В Великобритании ситуация схожая. Хотя страна не полностью пошла по пути ЕС, политическая среда для местных представителей бизнеса остается запутанной. В настоящее время почти половину автомобилей, приобретенных в Британии через бизнес-лизинг, составляют электромобили. Однако вероятность смягчения правительственного мандата Зеро Эмиссион Вехикле (ЗЭВ) и ожидаемое с 2028 года введение системы оплаты за каждую милю (пай-пер-миле такс) заставляют компании проявлять осторожность.

Уверенность бизнеса в будущем

Результаты исследования показывают, что каждое девятое предприятие в Великобритании (11%) планирует постоянно сохранять в своем автопарке транспортные средства с бензиновыми или дизельными двигателями. Несмотря на это, 84% британских операторов верят в полный переход на электротягу к 2035 году, а 32% из них стремятся достичь этой цели в ближайшие два года.

По мнению экспертов Алфабет, изменения в законодательстве и отмена налоговых льгот создают операционные сложности. Это, в свою очередь, ослабляет внимание компаний к стратегиям устойчивого развития. Например, доля компаний в Великобритании, считающих планирование экологической устойчивости частью своей стратегии, за год снизилась с 76% до 68%.

В заключение можно сказать, что будущее автомобильной промышленности напрямую зависит от принятия правительствами стабильных и понятных законов. В то время как на рынке Узбекистана доля электромобилей растет благодаря таким брендам, как BYD, подобные тенденции в Европе свидетельствуют о том, что двигатели внутреннего сгорания на глобальном автомобильном рынке еще не скоро уступят свои позиции.

ЭлектромобильАвтопаркЕвропаAlphabetАвтомир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В России представлен новый кроссовер Джеланд Дж7: технические характеристики и возможностиВ России представлен новый кроссовер Джеланд Дж7: технические характеристики и возможностиСегодня, 15:58Ferrari представит в июле новый суперкар, объединяющий прошлое и будущееFerrari представит в июле новый суперкар, объединяющий прошлое и будущееСегодня, 14:25Новый Mini Купер: насколько изменилась бензиновая версия легендарного хэтчбека?Новый Mini Купер: насколько изменилась бензиновая версия легендарного хэтчбека?Сегодня, 09:26Масерати обновляет свои самые популярные модели: Грантурисмо и Грекале стали агрессивнееМасерати обновляет свои самые популярные модели: Грантурисмо и Грекале стали агрессивнееСегодня, 08:27Дакиа представляет Нев Спринг — один из самых доступных электромобилейДакиа представляет Нев Спринг — один из самых доступных электромобилейСегодня, 08:20Король доступных кроссоверов: новый Дакиа Дустер укрепляет свои позицииКороль доступных кроссоверов: новый Дакиа Дустер укрепляет свои позицииСегодня, 06:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Папа Римский опробовал новый электромобиль, акции Ferrari обвалились (видео)
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Известный бренд планирует производство автомобилей в Узбекистане
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая