Крупные владельцы автопарков и бизнес-структуры в Европе и Великобритании пересматривают свои планы по полному переходу транспорта на электрическую тягу. Причиной называют частые изменения в регулирующем законодательстве и неопределенность в будущей налоговой политике. Результаты последнего исследования, проведенного лизинговой компанией Алфабет, показывают, что интерес корпоративных клиентов к устойчивому развитию и экологически чистому транспорту упал до самого низкого уровня за последние годы. Об этом сообщает Autocar.ко.ук, сообщает издание.

Согласно отчету Алфабет по мониторингу выбросов европейских автопарков на 2026 год, лишь 50% операторов в регионе учитывают экологические факторы в своих планах. Это самый низкий показатель за всю историю исследований, проводимых с 2023 года. 60% опрошенных отметили, что законодательная неопределенность негативно влияет на процесс принятия решений. Это служит серьезным препятствием на пути к полной электрификации автомобильного рынка.

Политические решения и рыночная конъюнктура

Одной из основных причин такой ситуации стало смягчение Европейским союзом целей по сокращению выбросов КО2 на 2021–2035 годы. Если изначально предполагалось 100-процентное сокращение вредных выбросов для новых автомобилей, то позже этот показатель был снижен до 90%. Оставшиеся 10% доли решили покрыть за счет низкоуглеродистой стали и альтернативных видов топлива. Это изменение значительно продлило срок службы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридных моделей на рынке.

В Великобритании ситуация схожая. Хотя страна не полностью пошла по пути ЕС, политическая среда для местных представителей бизнеса остается запутанной. В настоящее время почти половину автомобилей, приобретенных в Британии через бизнес-лизинг, составляют электромобили. Однако вероятность смягчения правительственного мандата Зеро Эмиссион Вехикле (ЗЭВ) и ожидаемое с 2028 года введение системы оплаты за каждую милю (пай-пер-миле такс) заставляют компании проявлять осторожность.

Уверенность бизнеса в будущем

Результаты исследования показывают, что каждое девятое предприятие в Великобритании (11%) планирует постоянно сохранять в своем автопарке транспортные средства с бензиновыми или дизельными двигателями. Несмотря на это, 84% британских операторов верят в полный переход на электротягу к 2035 году, а 32% из них стремятся достичь этой цели в ближайшие два года.

По мнению экспертов Алфабет, изменения в законодательстве и отмена налоговых льгот создают операционные сложности. Это, в свою очередь, ослабляет внимание компаний к стратегиям устойчивого развития. Например, доля компаний в Великобритании, считающих планирование экологической устойчивости частью своей стратегии, за год снизилась с 76% до 68%.

В заключение можно сказать, что будущее автомобильной промышленности напрямую зависит от принятия правительствами стабильных и понятных законов. В то время как на рынке Узбекистана доля электромобилей растет благодаря таким брендам, как BYD, подобные тенденции в Европе свидетельствуют о том, что двигатели внутреннего сгорания на глобальном автомобильном рынке еще не скоро уступят свои позиции.