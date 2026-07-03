Yandex тестирует интерактивную карту с отображением наличия топлива

Российский технологический гигант Yandex начал тестирование новой функции, актуальной для водителей. Теперь с помощью специальной интерактивной карты автовладельцы смогут определить, на каких автозаправочных станциях (АЗС) в данный момент есть бензин. Эта новинка поможет водителям экономить время в ситуациях, когда возникает дефицит топлива или проблемы с логистикой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

На текущем этапе данной услугой могут пользоваться только водители такси. Новая функция интегрирована в приложение «Yandex Pro», где отображаются адреса, по которым другие водители успешно заправились за последний час. Водители могут отслеживать ситуацию в реальном времени, перейдя в раздел «Есть топливо» на главном экране приложения.

Важную роль в обеспечении точности данных играет сервис «Yandex Заправки». По сообщению издания иксбт.ком, система собирает и анализирует анонимные данные об успешно завершенных транзакциях. В настоящее время к этой сети подключено более 10 тысяч АЗС по всей России, что говорит о широком охвате базы данных.

Коллективная помощь и точность данных

Система опирается не только на автоматические данные, но и на активность водителей. Пользователи, находящиеся на АЗС или проезжающие мимо неё, могут пройти короткий опрос в приложении «Yandex Pro». Это помогает поддерживать актуальность информации на карте.

С помощью интерактивной карты можно не только узнать о наличии топлива, но и проложить кратчайший и удобный маршрут до выбранного пункта. Эта функция особенно полезна для сокращения лишнего пробега при поиске топлива и объезда городских пробок. Представители компании отмечают, что взаимопомощь водителей является основным фактором повышения эффективности системы.

Пока данный проект носит экспериментальный характер. После завершения периода тестирования и анализа результатов Yandex рассмотрит вопрос о добавлении этой функции в общие приложения «Yandex Maps» и «Yandex Навигатор» для всех автовладельцев. Если проект себя оправдает, ожидается, что это станет следующим важным шагом в сфере цифровых карт.

Учитывая широкую популярность сервисов Yandex на рынке Узбекистана, адаптация подобных технологий к местным условиям в будущем создала бы большое удобство для водителей. Пока локальные пользователи пользуются только навигацией и сервисами такси, однако такие функции, как мониторинг топлива, перспективны и для региональных рынков.