CUPRA Равал: модель, меняющая правила городских электромобилей

·124·Авто
CUPRA Равал: модель, меняющая правила городских электромобилей

Компактные автомобили для городов долгие годы отличались простотой, небольшими габаритами и ориентацией исключительно на экономичность. Однако, по данным иксбт.ком, испанский спортивный бренд решил полностью изменить это представление и представил свою первую электрическую модель А-сегмента — CUPRA Равал. Названный в честь одного из самых колоритных районов Барселоны, этот городской электромобиль открывает новую страницу на рынке малолитражных машин благодаря бунтарскому дизайну, передовым технологиям и неожиданно высокому для компактного класса уровню комфорта. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Новая CUPRA Равал была создана намеренно для того, чтобы выделяться из толпы, и её внешний вид наглядно это подтверждает. Передняя часть автомобиля выполнена с острыми линиями в стиле, который бренд называет «акульим носом». Этот компактный хэтчбек длиной 4046 миллиметров оснащён матричными светодиодными фарами, а его аэродинамика проработана до мельчайших деталей. Скрытые в кузове светящиеся дверные ручки, специальные воздушные завесы и задний спойлер обеспечивают самый низкий коэффициент аэродинамического сопротивления в истории бренда.

Уникальная палитра цветов и элементы экстерьера

Отдельного внимания заслуживает цветовая гамма модели. По данным иксбт.ком, CUPRA Равал впервые в истории бренда предлагается со специальным покрытием Пласма Иридескент. В зависимости от угла падения света оно демонстрирует переливы Кян, синего, индиго и розово-красного оттенков. Естественно, это будет вызывать особый интерес у водителей на зарядных станциях.

Покупателям также доступны матовые оттенки Манганесе и Кентурй Бронзе, а также контрастная крыша в цветах Манхаттан Грей или Миднигхт Блак. Завершить внешний образ позволяют восемь вариантов дизайна легкосплавных дисков диаметром от 17 до 19 дюймов.

Премиальный салон и передовые технологии

Открыв дверь автомобиля, нетрудно заметить серьёзный подход к оформлению интерьера. На обновлённом рулевом колесе наряду с физическими кнопками появились специальные элементы управления режимами движения и рекуперативным торможением. Обычно такое оснащение встречается в гораздо более дорогих автомобилях премиум-класса.

В центре салона цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и крупный сенсорный экран диагональю 12,9 дюйма гармонично сочетаются, формируя современную и лаконичную цифровую среду. Это позволяет водителю удобно управлять всеми необходимыми функциями и получать важную информацию.

Что касается ценовой политики, то, по данным иксбт.ком, стартовая цена базовой версии составляет немногим более 23 тысяч фунтов стерлингов. За топовую и наиболее мощную модификацию ВЗ придётся заплатить чуть больше 36 тысяч фунтов стерлингов. Выход спортивного бренда в сегмент городских автомобилей открывает совершенно новые возможности для покупателей компактных электромобилей.

CUPRA RavalЭлектромобильХэтчбекАвтоновостиИспанские Автомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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