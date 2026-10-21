В аккумуляторах электромобилей Volkswagen обнаружили дефект

Германский автомобильный концерн Volkswagen отзывает по всему миру около 72,7 тысячи электромобилей на сервисное обслуживание из-за выявленного дефекта в аккумуляторах. Неисправность в некоторых случаях может привести к перегреву батареи и возникновению пожара.

Об этом сообщила германская газета Bild со ссылкой на данные Федерального ведомства по автомототранспорту Германии (KBA).

Сообщается, что проблема связана с производственными дефектами в элементах некоторых высоковольтных аккумуляторов. В ходе внутренних проверок качества Volkswagen было установлено, что отдельные аккумуляторные элементы не соответствуют установленным требованиям. Дефект объясняется производственными ошибками у поставщиков комплектующих.

Процесс отзыва охватывает модели Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz, выпущенные в 2022–2025 годах. В список также вошли электромобили Cupra Born, произведенные в 2022–2024 годах.

В качестве меры безопасности автовладельцам пока рекомендуется заряжать аккумулятор не более чем на 80 процентов. На некоторых автомобилях, где это технически возможно, лимит зарядки будет установлен автоматически.

Владельцам машин сообщат о порядке отзыва и дальнейших мерах в письменной форме. В сервисных центрах аккумуляторы будут проверены. В некоторых случаях вместо замены неисправных деталей может оказаться достаточно обновления программного обеспечения.

По данным Федерального ведомства по автомототранспорту Германии, информации о пострадавших или материальном ущербе в результате данного дефекта на данный момент не поступало.