Легендарный хэтчбек Mini Купер может перейти на задний привод

·13·Авто
Легендарный хэтчбек Mini Купер может перейти на задний привод

Известный британский бренд Mini, принадлежащий концерну BMW, начал работу над следующим поколением своей основной модели — хэтчбека Купер. По данным издания Autocar, эти изменения могут стать самым радикальным поворотом за последние тридцать лет, поскольку автомобиль способен перейти с традиционного переднего привода на задний. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Нынешний Mini Купер четвёртого поколения вышел на рынок в 2024 году и предлагается покупателям в версиях с бензиновым двигателем и электрической силовой установкой. Хотя в то время его главным конкурентом считался Fiat 500e, по цене он должен конкурировать с более крупными альтернативами, такими как Peugeot е-208 и Cupra Борн.

Усиление конкуренции и давление рынка

В последние годы конкуренция в сегменте компактных электромобилей резко усилилась. На рынок вышли современные электрические супермиини, такие как Renault 5 и Fiat Grande Panda, сочетающие эффектный дизайн, хорошую динамику и больший запас хода. Кроме того, новые модели Volkswagen ИД Поло, Cupra Равал и Kia EV2, а также давление со стороны китайских автопроизводителей, таких как BYD и Geely, вынудили Mini кардинально пересмотреть свою стратегию.

В ответ на это давление руководство Mini предприняло меры по снижению цен, а в ближайшие годы ожидается рестайлинг модели Купер. Однако в долгосрочной перспективе бренд планирует вывести весь модельный ряд на новый уровень.

Новая платформа и задний привод

По словам нового руководителя отдела дизайна Mini Хольгера Хампфа, компания начала работу над автомобилями следующего поколения. Все выпущенные до сих пор модели Mini имели передний привод, который отличался компактностью, манёвренностью и характерным удобством салона.

Нынешний Mini Купер Электрик выпускается в Китае на специальной переднеприводной платформе, созданной совместно с компанией Great Wall Мотор, и делит эту технологическую базу с кроссовером Акеман. В будущем ожидается, что хэтчбек перейдёт на новую платформу Ген6 материнской компании BMW, рассчитанную на задний привод.

Архитектура Ген6 изначально разработана для электромобилей BMW семейства Неуе Классе, включая внедорожник иКс3 и будущий седан и3, и пока не поддерживает передний привод. Нежелание инженеров BMW разрабатывать отдельную компактную коробку передач для передней оси становится одной из главных причин, подталкивающих Mini к переходу именно на задний привод.

Mini CooperBMWЭлектромобильАвтомобильХэтчбек
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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